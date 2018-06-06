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中職／破百場才出現延賽 聯盟另類紀錄誕生

2018-06-06 23:47聯合報 記者藍宗標／新北報導

中職破百場才因雨延賽。 圖／聯合報系資料照片
中職破百場才因雨延賽。 圖／聯合報系資料照片
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中職開打廿九年，昨天創下一項「另類」紀錄，原定在新莊球場進行的富邦悍將、統一獅隊之戰因雨取消，今年球季賽打到第一百O二場才首次停賽，創下史上最晚延賽紀錄。

中職戰績
中職戰績
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中職過去比賽常受梅雨季干擾，二○○九年打到第卅三場第一次延賽，沒想到今年一帆風順，打到場次破百才首次出現延賽場面，讓聯盟賽務部嘖嘖稱奇。

值得一提的是，今年開季前一百O一場比賽沒有和局，也是史上罕見，改寫一九九五年第九十八場出現首場和局紀錄，就看接下來十九戰能否持續，締造史上首次半季比賽都有勝負的難得紀錄。

中職本季賽事三月廿四日開打，兩個多月的時間幾乎不受天氣影響，讓各隊教練團正常調度先發投手，獅隊正值上半爭冠關鍵期，總教練黃甘霖昨天在聯盟宣布延賽後，反而認為洋投此時有機會多休息是好事。

獅隊目前五十八轟在中職四隊排名榜首，郭阜林蘇智傑十一轟並列全聯盟第一，黃甘霖說：「隊上年輕球員拚勁十足，尤其郭阜林進步最多。」

郭阜林效力獅隊四年，黃甘霖認為他以前是盲劍客，守備也讓教練團不放心，但從去年下半季開始，打擊變得有信心，守備能力也跟著出來。

黃甘霖表示，郭阜林已經蛻變，只要扮演好中心打者的角色，球隊拚輸贏就會更有信心。

郭阜林黃甘霖蘇智傑中職統一獅

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