日職／陽岱鋼本季首度3安猛打賞 巨人終止3連敗

2018-06-06 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陽岱鋼。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特 分享 facebook

日職巨人隊今天繼續在東京巨蛋對戰樂天隊，旅日好手陽岱鋼擔任先發中外野手，棒次則又調整到第7棒，單場3安猛打賞，還在8局下敲回1分打點，終場巨人隊以3：1勝出，終止近期3連敗，在中央聯盟排名升至第3。

巨人隊首局先靠坂本勇人的安打展開攻勢，1出局後洋砲葛雷諾砲轟樂天先發近藤弘樹，用全壘打替巨人隊打下2：0領先。

陽岱鋼2局下首打席從近藤弘樹手中敲出安打，4局下率先上場打擊，再掃出左外野安打，但巨人隊都沒能再添分數，5局下巨人隊靠接連安打攻佔一、三壘，陽岱鋼2出局後上場打擊，滿球數時擊出一壘上方飛球遭接殺，中斷球隊得分攻勢。

8局下陽岱鋼再次面對壘上有人的打擊機會，一壘有人時從高梨雄平手中揮出中外野二壘打，敲回1分打點，助巨人隊多添保險分，將比數拉開為3：0。

陽岱鋼今天合計4打數敲3安打，本季首度繳「猛打賞」表現，還有1分打點，打擊率從賽前的2成63上升至3成10。

巨人隊先發投手今村信貴本季首度出賽，主投6局，被敲出4支安打、送出4次三振，沒有失分，奪下勝投，之後3任牛棚投手接連登板守住勝利。

樂天隊22歲新秀近藤弘樹則是生涯初登板，先發4.1局，被揮出6支安打，送出2次三振、投出3次保送，失分來自首局挨的2分砲，承擔敗投。