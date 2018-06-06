韓職／王維中吞3連敗 新教頭周日再給先發機會

2018-06-06 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



旅韓左投王維中。 路透資料照片 分享 facebook 韓職台灣左投王維中昨天先發出戰樂天巨人隊，只投5局失7分吞3連敗，讓俞英濬代掌兵符的首戰以輸球收場。儘管王維中近期表現不如預期，但俞英濬表示，還會再給王維中機會，預定他周日先發對戰斗山熊隊。

NC恐龍隊本季戰績排名10隊墊底，原教頭金卿文請辭負責，教練團改組，由團長俞英濬暫代總教練，但昨天他帶兵首戰出師不利，NC恐龍隊以6：12不敵樂天巨人隊，本季戰績20勝40敗，是唯一勝率不到4成的隊伍。

昨天王維中主投5局，用78球，被揮出6支安打，包括被李大浩、孫兒葉轟全壘打，單場挨2轟、失7分自責分都是赴韓後最慘紀錄。他自5月中傷癒復出後，4場出賽都非優質先發，且近3戰合計失19分、吞3連敗，防禦率升至3.66。

俞英濬是王維中今年旅韓發展的重要推手，而對於王維中近期不符預期的表現，他還願意再給機會。俞英濬表示，王維中近期投得有點掙扎，但他昨天只投5局、用78球，跳過一場輪值沒有意義，預計讓他「投一休四」於周日繼續先發，在客場對戰斗山熊隊。

談起首次在職棒執教的心得，俞英濬今天接受南韓媒體訪問時直呼「真的很難」，他也提到，擔任總教練不同於只是輕鬆的看球，「我希望能贏下所有比賽，這是唯一能提振士氣的方式。」