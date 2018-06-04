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中職／陳禹勳傳緋聞 猿領隊：盼球員們自律

2018-06-04 23:16聯合報 記者黃顯祐╱即時報導

猿隊「守護神」陳禹勳今天被蘋果日報爆料，近兩年婚姻狀況不明，在外另交女友。針對陳禹勳緋聞，猿隊最新回應。猿隊領隊劉玠廷說：「會找禹勳詳談，此事雖屬球員私人領域，但去年以來諸多相關事件已嚴重影響職棒球員形象，盼球員們自律，並好好珍惜家庭。」

陳禹勳劉玠廷

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