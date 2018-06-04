親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
林書豪專區
世界盃足球賽

中職／桃猿動紫大盛音樂祭最終章 任賢齊嗨唱

2018-06-04 01:04中央社 桃園3日電

中職Lamigo桃猿隊年度主題活動「動紫大盛音樂祭」1日起連續3天在桃園舉行，週日最終場由歌手任賢齊開唱，全場熱情合唱。

當任賢齊經典歌曲「再出發」的前奏一響起，立刻炒熱現場氣氛，任賢齊更走上看台與球迷互動，接著登上全猿主場地標「小飛機」嗨唱，將氣氛帶到最高點。

任賢齊表示，第3次來到球場終於看到桃猿贏球，也讓他洗刷敗戰歌手稱號；由於自己也曾是運動員，看到球迷的熱情，直說自己是個很幸福的歌手，歌曲讓大家都喜歡，球迷也都會唱，能與眾人一起互動真的很感動。

除了獨唱炒熱氣氛，任賢齊也與桃猿球星陳禹勳、郭嚴文合唱「愛拚才會贏」，再與劉時豪、吳丞哲與林國裕一起合唱「對面女孩看過來」，讓現場球迷看到球員不同平常的一面。

前LamiGirls成員Lily盧瑮莉與樂團山的孩子今天則在場邊演唱，帶動氣氛。Lily表示，看見場邊有球迷高舉看板為她加油，讓她有種回娘家的感覺，期待有天也能在球場開唱。

Lamigo桃猿隊1日至3日舉辦動紫大盛音樂祭，並打造「歡樂傳奇」、「情歌傳奇」、「搖滾傳奇」3大經典之夜，3天下來共吸引3萬1932名球迷進場。

一連3天活動分別邀請小男孩樂團、山的孩子樂團、林子麟、原子邦妮、吳蓓雅PiA、拾音、北七樂團、張智成、任賢齊、Tank呂建中與李聖傑等人輪番演出，精彩萬分。

Lamigo桃猿中職郭嚴文

相關新聞

中職／萊福力6.1局失1分 中信終止3連敗

2018-06-03 23:46

中職／猿隊最快6日M8 洪一中：球員求勝欲望很強

2018-06-03 21:30

中職／陳俊秀破紀錄5安 沒想過完全打擊

2018-06-03 21:48

中職／等3個月奪首場先發勝 萊福力：我都忘了

2018-06-03 21:28

中職／廖健富、陳俊秀8安7打點 猿隊穩居龍頭

2018-06-03 20:53

中職／萊福力先發壓制悍將 兄弟終止對戰5連敗

2018-06-03 20:26

中職／飆速球三振林智勝 倪福德：他還在適應

2018-06-03 19:24

中職／高國輝雙響砲包辦7分 二軍4戰敲3轟

2018-06-03 19:10

中職／首度扛四番 申皓瑋：高中4棒都是廖健富

2018-06-03 18:02

中職／蘇智傑盼當穩定外野防線 打擊加溫甩低潮

2018-06-03 17:40

中職／考量對戰數據 林智勝連兩戰沒先發

2018-06-03 17:34

中職／廖健富火力驚人 黃甘霖：有陳金鋒的影子

2018-06-03 17:08

中職／王溢正恢復狀況良好 有望回先發輪值

2018-06-03 16:53

日職／宋家豪登一軍馬上出賽 中繼連抓3出局數

2018-06-03 16:39

中職／申皓瑋首扛悍將第4棒 葉總：他有那能力

2018-06-03 16:31

日職／陽岱鋼重回開路先鋒 3打數敲2安、1打點

2018-06-03 15:49

日職／宋家豪再升一軍 樂天拚止4連敗

2018-06-03 11:23

MLB／才剛奪單月最佳投手 薛則代打敲安建功

2018-06-03 09:43

圖輯／中職Lamigo動紫趴 張智成、廖建富合唱

2018-06-03 00:22

玉山盃／高雄雪恥摘冠 新北4連霸夢碎

2018-06-02 23:45

中職／再度壓制老東家 伍鐸第7勝入袋

2018-06-02 23:30

中職／劉時豪敲關鍵分 猿再度獨居第一

2018-06-02 23:27

玉山盃／亞青賽國手名單出爐 李晨薰唯一高一生

2018-06-02 22:51

中職／蹲滿9局又敲勝利打點 劉時豪奪MVP

2018-06-02 22:50

中職／馬拉松賽險勝獅 猿隊要回上半季第一

2018-06-02 22:39

日職／陽岱鋼4打數無安打 巨人延長賽敗給歐力士

2018-06-02 21:34

中職／伍鐸先發7局無責失壓兄弟 悍將隊3連勝

2018-06-02 20:40

玉山盃／張景淯冠軍戰奪勝畢業 林逸達獲MVP

2018-06-02 19:41

中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00

日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷

2018-05-29 07:00

日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？

2018-05-29 07:00

日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記

2018-05-28 07:00

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00
看更多

熱門文章

NBA／史密斯改口認錯 稱：不會被這次錯誤擊倒

2018-06-03 11:21

舉重／決定退出亞運投震撼彈 許淑淨宣布退役

2018-06-03 10:55

NBA／籲詹姆斯得先聲奪人 泰隆魯：就拿60分吧

2018-06-03 13:19

NBA／湯普森腳踝仍腫脹 柯瑞：打賭他能上場

2018-06-03 08:45

NBA／嘴上不饒人 格林向湯普森嗆聲：相堵會到

2018-06-03 10:18

NBA／首戰惜敗 詹皇承認：生涯最痛之一戰

2018-06-03 09:29

NBA／杜蘭特鞋子掉不停 自爆穿鞋有怪癖

2018-06-03 12:44

NBA／首戰賽果超乎預期 柯爾：對媒體的當頭棒喝

2018-06-03 10:30

首戰失神成千古恨 勇騎大戰變招再對決

2018-06-03 18:09

NBA／希望接班田臥勇太 日本小將追逐NBA夢

2018-06-03 15:57

NBA／歷經傷勢困擾 林書豪：曾認為不配台灣人支持

2018-06-02 21:52

NBA／曾犯史密斯一樣烏龍 哈波：相信他會沒事

2018-06-03 15:15

NBA／眼傷無大礙 詹皇：看來更糟但狀況好轉

2018-06-03 10:03

MLB／派卓亞又進傷兵 紅襪未升林子偉

2018-06-03 07:48

NBA／騎士老闆發推特致謝 詹姆斯：是本人帳號？

2018-06-03 11:57

日職／陽岱鋼重回開路先鋒 3打數敲2安、1打點

2018-06-03 15:49

舉重／許淑淨宣布退休 父母：支持她的決定

2018-06-03 15:26

MLB／隊友火力相挺 田中將大挨3轟卻拿第7勝

2018-06-03 10:57

MLB／小熊狂吞24K還贏 防禦率王狄葛隆白忙

2018-06-03 16:21

NBA╱帶球撞人還是阻擋犯規？這一判網友熱議

2018-06-03 12:39

中職／廖健富火力驚人 黃甘霖：有陳金鋒的影子

2018-06-03 17:08

法網／前球后對決 小威不記恨莎娃

2018-06-03 13:43

舉重／許淑淨要退休 教練蔡溫義：比計畫早兩年

2018-06-03 12:26

法網／小威晉第4輪 16強賽與莎娃「世紀對決」

2018-06-03 03:50

世足／頭號門神回歸無用 德國爆冷敗給奧地利

2018-06-03 15:36

舉重／許淑淨想戀愛 蔡溫義替愛徒徵友兼把關

2018-06-03 15:58

法網／實踐球僮夢想 納達爾下場對打

2018-06-03 10:42

法網／海峽搭檔闖女雙8強 詹皓晴平個人紀錄

2018-06-03 19:03

NBA／打籃球與讀書哪個重要？林書豪：讀書

2018-06-03 20:05

中職／首度扛四番 申皓瑋：高中4棒都是廖健富

2018-06-03 18:02

MLB／田中將大真好命 援護率6.75排名榜首

2018-06-03 19:08

MLB／白襪投手法奎爾腦出血後復原 應邀當開球嘉賓

2018-06-03 03:55

法網／前球后夢想對戰成真 小威第四輪決戰莎娃

2018-06-03 07:57

中職／廖健富、陳俊秀8安7打點 猿隊穩居龍頭

2018-06-03 20:53

MLB／大谷翔平4打數無安打 打擊率掉到2成82

2018-06-03 13:03

法網／錦織圭「吞蛋」 汀恩奪對戰日本一哥首勝

2018-06-03 22:15

NBA／詹皇首戰神勇 勒夫讚：他處在更高水平

2018-06-03 12:35

籃球／亞運暖身 中華女籃赴日移訓

2018-06-03 11:14

日職／宋家豪登一軍馬上出賽 中繼連抓3出局數

2018-06-03 16:39

中職／陳俊秀破紀錄5安 沒想過完全打擊

2018-06-03 21:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top