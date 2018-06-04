中職／桃猿動紫大盛音樂祭最終章 任賢齊嗨唱

2018-06-04 01:04 中央社 桃園3日電



中職Lamigo桃猿隊年度主題活動「動紫大盛音樂祭」1日起連續3天在桃園舉行，週日最終場由歌手任賢齊開唱，全場熱情合唱。

當任賢齊經典歌曲「再出發」的前奏一響起，立刻炒熱現場氣氛，任賢齊更走上看台與球迷互動，接著登上全猿主場地標「小飛機」嗨唱，將氣氛帶到最高點。

任賢齊表示，第3次來到球場終於看到桃猿贏球，也讓他洗刷敗戰歌手稱號；由於自己也曾是運動員，看到球迷的熱情，直說自己是個很幸福的歌手，歌曲讓大家都喜歡，球迷也都會唱，能與眾人一起互動真的很感動。

除了獨唱炒熱氣氛，任賢齊也與桃猿球星陳禹勳、郭嚴文合唱「愛拚才會贏」，再與劉時豪、吳丞哲與林國裕一起合唱「對面女孩看過來」，讓現場球迷看到球員不同平常的一面。

前LamiGirls成員Lily盧瑮莉與樂團山的孩子今天則在場邊演唱，帶動氣氛。Lily表示，看見場邊有球迷高舉看板為她加油，讓她有種回娘家的感覺，期待有天也能在球場開唱。

Lamigo桃猿隊1日至3日舉辦動紫大盛音樂祭，並打造「歡樂傳奇」、「情歌傳奇」、「搖滾傳奇」3大經典之夜，3天下來共吸引3萬1932名球迷進場。

一連3天活動分別邀請小男孩樂團、山的孩子樂團、林子麟、原子邦妮、吳蓓雅PiA、拾音、北七樂團、張智成、任賢齊、Tank呂建中與李聖傑等人輪番演出，精彩萬分。