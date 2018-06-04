親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
林書豪專區
世界盃足球賽

北部萬安演習今13:30登場 這兩棟樓首度選為演習地點

日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

2018-06-04 07:00Hiyan

日本職棒選手工會在5月15日公布2108年度各球團平均年薪資料，以支配下選手為基準，去年日本總冠軍對軟銀鷹以平均7,826萬（※以下單位皆為日幣）連續3年蟬聯第一高薪。而連續6年蟬聯最低薪的橫濱DeNA則躍居第八，最低薪位子變成了日本火腿隊。

日本火腿隊今年因為多名主力球星同時離隊，比起去年減少了1,107萬，團隊平均薪資只剩下2,381萬，只有12球團總平均3,955萬薪資的大約一半，就連距離倒數第二的羅德總薪資都低了3億5,000萬左右。不過不知道是不是受到團隊薪資的刺激，自資料公布之後，火腿拉出一波11勝6敗（至6/3為止）的小高潮，其中最巨大的是交流戰之前對上暫居太平洋聯盟龍頭地位的西武獅隊締造了5連勝。進入交流戰之後，火腿先後對上巨人、中日也分別取得2勝1敗的優勢，目前落後西武僅僅只有1場勝差，最低薪軍團的逆襲與反撲似乎正要開始！

大谷翔平轉戰美職，火腿薪資支出一下少掉2億7千萬。 美聯社資料照片
大谷翔平轉戰美職，火腿薪資支出一下少掉2億7千萬。 美聯社資料照片
分享

之前的專欄曾經介紹過，攤開日本火腿的隊史，包括2007年、2012年，都曾有過主力選手流失後反而逆勢上揚，奪下優勝的歷史。而這不只是單純的吉兆，而是火腿球團在戰力編成上獨到的眼光以及遠見也值得在功勞簿上為他們記下一筆。

今年球季開打前，火腿隊不被看好，令人不安的主因除了去年墊底的因素之外，另外還來自於主力球員的陸續離隊。不過照目前的局勢看來，少了這些高薪球員之後騰出不少的薪資空間，而這些位子也都陸續找到可填補的人選，並且扮演稱職，使得火腿可以一掃各方的低評價，打出令人眼睛為之一亮的成績。

2016年奪冠的主力捕手大野獎太，本季行使FA轉隊到中日龍，37歲老將鶴岡慎也相隔5年重新歸隊幫了大忙，繳出0.279打擊率，得點圈打擊率更是高達0.409之外，有他坐鎮本壘板後方指揮，也給了投手群很大的安定感。另外，火腿也同時培養另一名22歲的年輕捕手清水優心，與鶴岡慎也出賽場次幾乎相同，火腿已經在為未來接班的捕手做好準備。

鶴岡慎也本季年薪僅有3000萬，但在攻守方面的表現都相當不錯，實在是非常划算的捕...
鶴岡慎也本季年薪僅有3000萬，但在攻守方面的表現都相當不錯，實在是非常划算的捕手短期替代人選。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
分享

守護神增井浩俊行使FA轉到同屬洋聯的歐力士猛牛隊，加上主力中繼谷元圭介去年季中交易到中日龍，王牌中繼投手馬丁（Chris Martin）季後重返大聯盟發展。這3名選手去年的年薪加起來高達4億2,000萬日幣（※增井浩俊2.2億；谷元圭介、馬丁各為1億），火腿今年省下不少資金。

火腿找來有5年大聯盟資歷的洋投湯金（Michael Tonkin），目前拿下12次救援成功，在洋聯僅次於增井浩俊。另外，石川直也（21歲；2014年選秀第4順位）也已經出賽23場，拿下12中繼成功、5救援成功、防禦率3.48；西村天裕（25歲；2017年選秀第2順位）出賽22場，拿下8中繼成功、防禦率2.41；玉井大翔（25歲；2016年選秀第8順位）出賽18場，2中繼成功、防禦率1.93。這些25歲以下的年輕投手都在今年有大躍進的演出，如果2016年選秀第一指名入團的左投堀瑞輝也能加速成長，火腿未來不愁沒有合適的本土守護神接班。

當然不可否認，「二刀流」球星大谷翔平透過入札制度到美國MLB挑戰，造成「投打」都有重大損失，想要填補大谷翔平離開所損失的戰力並不容易，不過所幸火腿團隊防禦率3.62僅次於歐力士，在洋聯排名第二。24歲的日本投手上澤直之（5勝2敗、防禦率2.40）以及新洋投馬丁尼茲（Nick Martinez；5勝4敗、防禦率2.77）分別都拿下5勝，成為先發輪值中的主軸，未來就看上澤直之能否成為球隊的王牌。

上澤直之雖然在上一戰對巨人的比賽中受到震撼教育，3局投球就失掉8分，不過目前防禦...
上澤直之雖然在上一戰對巨人的比賽中受到震撼教育，3局投球就失掉8分，不過目前防禦率2.40還是排名洋基第2。 擷圖自維基百科／User:STB-1
分享

打者方面，被期待承接大谷翔平中心打者任務的洋砲阿西亞（Oswaldo Arcia）雖然表現未如預期，不過去年轉隊之後大展身手的大田泰示今年更上一層樓，已經擊出11支全壘打、33分打點，本季上看30轟，這樁交易火腿是大贏家。未來還有超級新人打者清宮幸太郎，不缺新生代的中心打者，更不缺可以製造話題、吸引票房的看板人物，是火腿未來幾年的最大優勢。

日本火腿

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

相關新聞

中職／猿隊陳俊秀單場5安 屠獅個人秀

2018-06-03 23:46

中職／萊福力6.1局失1分 中信終止3連敗

2018-06-03 23:46

中職／猿隊最快6日M8 洪一中：球員求勝欲望很強

2018-06-03 21:30

中職／陳俊秀破紀錄5安 沒想過完全打擊

2018-06-03 21:48

中職／等3個月奪首場先發勝 萊福力：我都忘了

2018-06-03 21:28

中職／廖健富、陳俊秀8安7打點 猿隊穩居龍頭

2018-06-03 20:53

中職／萊福力先發壓制悍將 兄弟終止對戰5連敗

2018-06-03 20:26

中職／飆速球三振林智勝 倪福德：他還在適應

2018-06-03 19:24

中職／高國輝雙響砲包辦7分 二軍4戰敲3轟

2018-06-03 19:10

中職／首度扛四番 申皓瑋：高中4棒都是廖健富

2018-06-03 18:02

中職／蘇智傑盼當穩定外野防線 打擊加溫甩低潮

2018-06-03 17:40

中職／考量對戰數據 林智勝連兩戰沒先發

2018-06-03 17:34

中職／廖健富火力驚人 黃甘霖：有陳金鋒的影子

2018-06-03 17:08

中職／王溢正恢復狀況良好 有望回先發輪值

2018-06-03 16:53

日職／宋家豪登一軍馬上出賽 中繼連抓3出局數

2018-06-03 16:39

中職／申皓瑋首扛悍將第4棒 葉總：他有那能力

2018-06-03 16:31

日職／陽岱鋼重回開路先鋒 3打數敲2安、1打點

2018-06-03 15:49

日職／宋家豪再升一軍 樂天拚止4連敗

2018-06-03 11:23

MLB／才剛奪單月最佳投手 薛則代打敲安建功

2018-06-03 09:43

中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00

日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷

2018-05-29 07:00

日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？

2018-05-29 07:00

日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記

2018-05-28 07:00

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／史密斯改口認錯 稱：不會被這次錯誤擊倒

2018-06-03 11:21

NBA／籲詹姆斯得先聲奪人 泰隆魯：就拿60分吧

2018-06-03 13:19

NBA／湯普森腳踝仍腫脹 柯瑞：打賭他能上場

2018-06-03 08:45

舉重／決定退出亞運投震撼彈 許淑淨宣布退役

2018-06-03 10:55

NBA／嘴上不饒人 格林向湯普森嗆聲：相堵會到

2018-06-03 10:18

NBA／杜蘭特鞋子掉不停 自爆穿鞋有怪癖

2018-06-03 12:44

NBA／首戰惜敗 詹皇承認：生涯最痛之一戰

2018-06-03 09:29

首戰失神成千古恨 勇騎大戰變招再對決

2018-06-03 18:09

NBA／首戰賽果超乎預期 柯爾：對媒體的當頭棒喝

2018-06-03 10:30

NBA／希望接班田臥勇太 日本小將追逐NBA夢

2018-06-03 15:57

NBA／曾犯史密斯一樣烏龍 哈波：相信他會沒事

2018-06-03 15:15

NBA／眼傷無大礙 詹皇：看來更糟但狀況好轉

2018-06-03 10:03

MLB／派卓亞又進傷兵 紅襪未升林子偉

2018-06-03 07:48

NBA／騎士老闆發推特致謝 詹姆斯：是本人帳號？

2018-06-03 11:57

日職／陽岱鋼重回開路先鋒 3打數敲2安、1打點

2018-06-03 15:49

舉重／許淑淨宣布退休 父母：支持她的決定

2018-06-03 15:26

MLB／隊友火力相挺 田中將大挨3轟卻拿第7勝

2018-06-03 10:57

MLB／小熊狂吞24K還贏 防禦率王狄葛隆白忙

2018-06-03 16:21

NBA╱帶球撞人還是阻擋犯規？這一判網友熱議

2018-06-03 12:39

中職／廖健富火力驚人 黃甘霖：有陳金鋒的影子

2018-06-03 17:08

法網／前球后對決 小威不記恨莎娃

2018-06-03 13:43

舉重／許淑淨要退休 教練蔡溫義：比計畫早兩年

2018-06-03 12:26

世足／頭號門神回歸無用 德國爆冷敗給奧地利

2018-06-03 15:36

舉重／許淑淨想戀愛 蔡溫義替愛徒徵友兼把關

2018-06-03 15:58

MLB／田中將大真好命 援護率6.75排名榜首

2018-06-03 19:08

NBA／打籃球與讀書哪個重要？林書豪：讀書

2018-06-03 20:05

法網／實踐球僮夢想 納達爾下場對打

2018-06-03 10:42

法網／海峽搭檔闖女雙8強 詹皓晴平個人紀錄

2018-06-03 19:03

法網／錦織圭「吞蛋」 汀恩奪對戰日本一哥首勝

2018-06-03 22:15

中職／首度扛四番 申皓瑋：高中4棒都是廖健富

2018-06-03 18:02

MLB／大谷翔平4打數無安打 打擊率掉到2成82

2018-06-03 13:03

中職／廖健富、陳俊秀8安7打點 猿隊穩居龍頭

2018-06-03 20:53

法網／前球后夢想對戰成真 小威第四輪決戰莎娃

2018-06-03 07:57

沙排／顧乃涵、劉碧欣世巡賽披銀 創我國史上新猷

2018-06-03 23:02

NBA／詹皇首戰神勇 勒夫讚：他處在更高水平

2018-06-03 12:35

SBL／仍想延續球員生涯 岳瀛立：已有球隊接洽中

2018-06-03 21:33

中職／陳俊秀破紀錄5安 沒想過完全打擊

2018-06-03 21:48

籃球／亞運暖身 中華女籃赴日移訓

2018-06-03 11:14

日職／宋家豪登一軍馬上出賽 中繼連抓3出局數

2018-06-03 16:39

NBA／林書豪變身調皮大男孩 鬼臉扮醜樣樣來

2018-06-03 16:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top