日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

日本職棒選手工會在5月15日公布2108年度各球團平均年薪資料，以支配下選手為基準，去年日本總冠軍對軟銀鷹以平均7,826萬（※以下單位皆為日幣）連續3年蟬聯第一高薪。而連續6年蟬聯最低薪的橫濱DeNA則躍居第八，最低薪位子變成了日本火腿隊。

日本火腿隊今年因為多名主力球星同時離隊，比起去年減少了1,107萬，團隊平均薪資只剩下2,381萬，只有12球團總平均3,955萬薪資的大約一半，就連距離倒數第二的羅德總薪資都低了3億5,000萬左右。不過不知道是不是受到團隊薪資的刺激，自資料公布之後，火腿拉出一波11勝6敗（至6/3為止）的小高潮，其中最巨大的是交流戰之前對上暫居太平洋聯盟龍頭地位的西武獅隊締造了5連勝。進入交流戰之後，火腿先後對上巨人、中日也分別取得2勝1敗的優勢，目前落後西武僅僅只有1場勝差，最低薪軍團的逆襲與反撲似乎正要開始！

大谷翔平轉戰美職，火腿薪資支出一下少掉2億7千萬。 美聯社資料照片 分享 facebook

之前的專欄曾經介紹過，攤開日本火腿的隊史，包括2007年、2012年，都曾有過主力選手流失後反而逆勢上揚，奪下優勝的歷史。而這不只是單純的吉兆，而是火腿球團在戰力編成上獨到的眼光以及遠見也值得在功勞簿上為他們記下一筆。

今年球季開打前，火腿隊不被看好，令人不安的主因除了去年墊底的因素之外，另外還來自於主力球員的陸續離隊。不過照目前的局勢看來，少了這些高薪球員之後騰出不少的薪資空間，而這些位子也都陸續找到可填補的人選，並且扮演稱職，使得火腿可以一掃各方的低評價，打出令人眼睛為之一亮的成績。

2016年奪冠的主力捕手大野獎太，本季行使FA轉隊到中日龍，37歲老將鶴岡慎也相隔5年重新歸隊幫了大忙，繳出0.279打擊率，得點圈打擊率更是高達0.409之外，有他坐鎮本壘板後方指揮，也給了投手群很大的安定感。另外，火腿也同時培養另一名22歲的年輕捕手清水優心，與鶴岡慎也出賽場次幾乎相同，火腿已經在為未來接班的捕手做好準備。

鶴岡慎也本季年薪僅有3000萬，但在攻守方面的表現都相當不錯，實在是非常划算的捕手短期替代人選。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

守護神增井浩俊行使FA轉到同屬洋聯的歐力士猛牛隊，加上主力中繼谷元圭介去年季中交易到中日龍，王牌中繼投手馬丁（Chris Martin）季後重返大聯盟發展。這3名選手去年的年薪加起來高達4億2,000萬日幣（※增井浩俊2.2億；谷元圭介、馬丁各為1億），火腿今年省下不少資金。

火腿找來有5年大聯盟資歷的洋投湯金（Michael Tonkin），目前拿下12次救援成功，在洋聯僅次於增井浩俊。另外，石川直也（21歲；2014年選秀第4順位）也已經出賽23場，拿下12中繼成功、5救援成功、防禦率3.48；西村天裕（25歲；2017年選秀第2順位）出賽22場，拿下8中繼成功、防禦率2.41；玉井大翔（25歲；2016年選秀第8順位）出賽18場，2中繼成功、防禦率1.93。這些25歲以下的年輕投手都在今年有大躍進的演出，如果2016年選秀第一指名入團的左投堀瑞輝也能加速成長，火腿未來不愁沒有合適的本土守護神接班。

當然不可否認，「二刀流」球星大谷翔平透過入札制度到美國MLB挑戰，造成「投打」都有重大損失，想要填補大谷翔平離開所損失的戰力並不容易，不過所幸火腿團隊防禦率3.62僅次於歐力士，在洋聯排名第二。24歲的日本投手上澤直之（5勝2敗、防禦率2.40）以及新洋投馬丁尼茲（Nick Martinez；5勝4敗、防禦率2.77）分別都拿下5勝，成為先發輪值中的主軸，未來就看上澤直之能否成為球隊的王牌。

上澤直之雖然在上一戰對巨人的比賽中受到震撼教育，3局投球就失掉8分，不過目前防禦率2.40還是排名洋基第2。 擷圖自維基百科／User:STB-1 分享 facebook

打者方面，被期待承接大谷翔平中心打者任務的洋砲阿西亞（Oswaldo Arcia）雖然表現未如預期，不過去年轉隊之後大展身手的大田泰示今年更上一層樓，已經擊出11支全壘打、33分打點，本季上看30轟，這樁交易火腿是大贏家。未來還有超級新人打者清宮幸太郎，不缺新生代的中心打者，更不缺可以製造話題、吸引票房的看板人物，是火腿未來幾年的最大優勢。