中職／萊福力先發壓制悍將 兄弟終止對戰5連敗

2018-06-03 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟象投手萊福力。 報系資料照 分享 facebook 本周「金控大戰」最終回，中信兄弟隊洋投萊福力恢復「正常先發」後首戰，對悍將隊對繳出6.1局失1分表現，並靠打線首局從羅力手中搶下2分，終場兄弟以3：1在新莊踢館成功，避免系列賽被橫掃，同時中斷近期3連敗、對戰5連敗。

悍將隊王牌洋投羅力近期狀況不理想，今天也在開賽就有狀況，兄弟靠王勝偉、陳子豪、詹子賢、張志豪連續4棒安打，打下2：0領先。

羅力續投第2局又因安打和保送製造危機，但適時穩住陣腳，沒有失分，3局起狀況回穩，兄弟直到7局上才靠陳子豪的陽春砲（本季第7轟）再有分數進帳，將比分改寫為3：0。

悍將隊前5局遭兄弟洋投萊福力封鎖，6局下雖攻占滿壘但無功而返，7局下陳品捷、陳凱倫連續安打攻占一、三壘，林宥穎擊出三壘方向滾地球，靠野手選擇上壘，三壘上的陳品捷趁勢跑回分數，悍將隊將比分追成1：3，但最終仍吞敗收場。

萊福力相隔超過1個月後的首場正常先發，主投6.1局，被敲出7支安打，送7次三振，僅失1分，拿下個人本季第3勝，更是首場先發勝，獲選單場MVP。

羅力先發6.2局，被掃出11支安打，包括陳子豪的陽春砲，失3分，雖繳優質先發表現，但沒等到隊友的火力支援，吞本季第6敗、4連敗。