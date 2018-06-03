中職／首度扛四番 申皓瑋：高中4棒都是廖健富

2018-06-03 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊申皓瑋。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊主砲蔣智賢因手腫缺陣，20歲強打申皓瑋今天在對上中信兄弟隊之戰被排為先發第4棒，是他一軍首度擔任第4棒，他透露，賽前得知消息時有點驚訝，但馬上讓自己調適心情，「別把棒次看得太重。」

申皓瑋透露，自己還沒看先發名單前，學長們就紛紛來告知他打第4棒消息，一開始還不太相信，但之後馬上轉換心情，「讓自己好好準備。」他提到，學長也有告訴他，「不管打第幾棒都一樣，還是用一樣的心態下去打。」

雖然就讀高苑工商時就是陣中主力，但申皓瑋透露，自己多是打第3棒，他笑說：「高中第4棒都是（廖）健富，他從高一就打第4棒，我贏不了他。」而申皓瑋進入職棒後，在二軍打過第4棒，在一軍擔這重任則是第一次。

本季申皓瑋在5月24日升上一軍，出賽8場，32打數敲出14支安打，包括3發全壘打，打下10分打點，打擊率4成38。而悍將隊葉君璋認為，他除了打擊表現好，外野守備能力也非常好，對球隊幫助很大。

昨天對上中信兄弟之戰，8局上悍將隊4：2領先時，申皓瑋用美技撲下一顆可能形成安打的左外野飛球，被葉總點出是影響球隊勝負的關鍵之一。而回憶那一球，申皓瑋直說是「剛好」，判斷認為球快落地，撲下的時間點剛好接到球。

他也提到，當時因為中外野手林哲瑄在旁邊，讓自己更大膽撲球，「他在旁邊，我會比較敢撲，可以大膽一點，因為他會在後面幫我守下來。」