日職／宋家豪登一軍馬上出賽 中繼連抓3出局數

2018-06-03 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



樂天金鶯官方推特，特別以中文宣布宋家豪重返一軍，且希望台灣朋友為他加油。 擷圖自樂天金鷹官方推特 分享 facebook 樂天隊旅日投手宋家豪今天再度被升上一軍，下午對上養樂多隊之戰馬上獲得出賽機會，7局上接替先發投手美馬學登板，連續抓下3個出局數，中繼1局無失分，而樂天終場以2：3輸球，吞3連敗。

宋家豪本季在5月16日首度被升上軍，隔周就被下放回二軍，今天再次被登錄一軍。而樂天今天推美馬學先發，對養樂多先發6局失2分（1分自責分），樂天在6局下靠銀次的二壘打追平比數，雙方6局打完2：2平手。

7局上宋家豪在平手時登板，先Ｋ掉荒木貴裕，接著連續讓山田哲人、青木宣親擊出飛球出局，用14球製三上三下完成任務，最快球速147公里，本季防禦率下修至2.08。

樂天第8局再推松井裕樹登板，對坂口智隆投出保送，再讓養樂多洋砲巴倫汀敲安打，之後讓畠山和洋擊出游擊滾地球失分，養樂多超前比數，最終也靠這1分搶下比賽勝利。