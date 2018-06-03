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中職／Lamigo動紫趴 張智成、廖建富合唱

2018-06-03 00:22聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，邀請歌手TANK、張智成、李聖傑到場演唱，張智成與桃猿選手廖建富還合唱一首歌讓球迷驚艷。

Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，邀請李聖傑到場演唱。記者王騰毅／攝影
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Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，邀請李聖傑到場演唱。記者王騰毅／攝影
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Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，邀請歌手張智成到場演唱。記者王騰毅／攝影
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Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，歌手張智成（右）與桃猿選手廖建富。記者王騰毅／...
Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，歌手張智成（右）與桃猿選手廖建富。記者王騰毅／攝影
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Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，邀請李聖傑到場演唱。記者王騰毅／攝影
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Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，邀請歌手張智成到場演唱。記者王騰毅／攝影
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Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，邀請歌手張智成到場演唱。記者王騰毅／攝影
Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，邀請歌手張智成到場演唱。記者王騰毅／攝影
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Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，歌手TANK到場演唱。記者王騰毅／攝影
Lamigo今天在賽後舉行動紫趴，歌手TANK到場演唱。記者王騰毅／攝影
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