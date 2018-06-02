玉山盃／亞青賽國手名單出爐 李晨薰唯一高一生

2018-06-02 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



玉山盃青棒錦標賽今天落幕，高雄市隊在冠軍戰擊敗尋求4連霸的新北市隊，相隔16年再奪中華隊青棒代表權（組訓權），中華棒協也隨後召開選訓會議，公布代表隊18人名單，將在9月赴日本宮崎參與亞洲青棒錦標賽。

高雄市隊今天以5：3擊敗新北，包括王牌左投張景淯及MVP林逸達在內，陣中8名球員入選中華隊。而新北冠軍戰先發投手岳政華，以及後援6.1局無失分、送出9次三振的王彥程，兩名高二左投也雙雙被選進中華隊。

奪下季軍的台中市隊、殿軍的台東縣隊，以及排名第7的桃園市隊各有1名球員入選，其中平鎮高中強投李晨薰也是唯一入選代表隊的高一球員。台南市雖然在今年玉山盃吞2連敗遭淘汰，但郭天信連續兩年披上中華隊戰袍。

另外平鎮高中主力班底已在王貞治盃青棒錦標賽奪冠，取得小馬聯盟青棒賽代表權，陣中4名球員再被徵召參與這次亞青賽，包括投手古林睿煬、捕手戴培峰，以及「黃金二遊」林靖凱、江坤宇。

平鎮高中李晨薰。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

2018年亞洲青棒賽中華代表隊名單

總教練：李來發（高雄市）

教練：胡睿呈、謝豐駿、趙東詳（高雄市）

投手：張景淯（高雄市）、徐昇暉（高雄市）、王彥程（新北市）、岳政華（新北市）、李晨薰（桃園市）、古林睿煬（小馬聯盟，桃園市）

捕手：林軒逸（高雄市）、戴培峰（小馬聯盟，桃園市）

內野手：林逸達（高雄市）、翁耀宗（高雄市）、曾傳昇（高雄市）、胡冠俞（台東縣）、林靖凱（小馬聯盟，桃園市）、江坤宇（小馬聯盟，桃園市）

外野手：李冠賢（高雄市）、羅暐捷（高雄市）、李丞齡（台中市）、郭天信（台南市）