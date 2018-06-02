中職／馬拉松賽險勝獅 猿隊要回上半季第一

2018-06-02 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



猿隊今天以10：9險勝統一獅，要回1場勝差，上半季獨居戰績第一，兩隊打得膠著，比賽時間長達4小時27分，總教練洪一中表示：「因為勝差是0，我們的選手都很想贏，他們也是。」

猿隊今天將原在中心打線的王柏融調到第一棒當開路先鋒，洪一中表示：「昨天有很多機會，但分數打不進來，今天棒次調整一下。」洪總認為今天其實有很多打得好的球被沒收，「不然分數不只是這樣。」

兩隊洋投都提早退場，猿隊克恩三世2.2局丟掉8分，是本季局數最短、失分最多的一場，獅隊馬丁尼茲也僅投2.2局，失6分退場；兩隊啟動牛棚車輪戰，共用了11名後援投手。

獅隊在1局上就靠著蘇智傑的三分砲，打下4分大局，不過猿隊在1局下由郭嚴文、廖健富連兩打席「背靠背」開轟，打回5分反超前，不過3局上獅隊靠著連續4支安打，打回4分，猿隊在3、5局各追回1分，7局廖健富2分打點安打追平，8局劉時豪的高飛犧牲打超前。

克恩三世今天表現失常，洪總直言：「有點離譜，不知道是什麼問題。」捕手劉時豪認為可能獅隊有情蒐，「今天對他掌握得不錯，投手總是會碰到這樣的時候。」