中職／伍鐸先發7局無責失壓兄弟 悍將隊3連勝

2018-06-02 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦先發投手伍鐸。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影 分享 facebook 富邦悍將隊今天在主場迎戰中信兄弟，伍鐸先發7局只被敲出3支安打，失1分（非自責分），打線也在6局下靠對手連續失誤超前比數，終場以4：2擊敗中信兄弟，收下3連勝。

悍將隊今天在2局下先有攻勢，蔣智賢揮出二壘打，推進上三壘後，陳品捷擊出高飛犧牲打送回第1分。兄弟則直到6局上才成功突破伍鐸的投球，周思齊敲安打並因中外野手失誤站上二壘，推進上三壘後，陳江和補上中外野安打，兄弟將比數扳平。

但兄弟守備在6局下出現大亂流，悍將隊首名打者林哲瑄安打上壘，並靠隊友短打推進上二壘，蔣智賢擊出游擊滾地球造成陳江和失誤，悍將隊超前比數，陳品捷隨後擊出左外野飛球，因周思齊失誤形成滿壘，陳凱倫敲出游擊滾地球，又因二壘手岳東華接球失誤再添1分。

悍將隊靠對手單局3次失誤搶下2分，以3：1超前比數，7局下面對兄弟第2任投手吳哲源，張正偉、范國宸接連安打，于孟馗在一、三壘有人時採突襲短打，再替悍將隊追加1分。

伍鐸主投7局僅失1分，8局上賴鴻誠接替登板，先被張志豪揮出安打，之後發生暴投，再被彭政閔揮出中間方向安打失1分，兄弟將比分追成1分差，但及時穩住局面。9局上倪福德上場關門，被王威晨敲安打，但只用3球K掉代打的林智勝，再賞陳子豪「再見三振」，守住勝利。

伍鐸先發7局，只被敲出3支安打，失1分非自責分，奪單場MVP，也拿到本季第7勝，追上統一獅隊羅里奇，並列聯盟勝投王，且本季對戰前東家中信兄弟戰績4勝0敗。

艾迪頓今天也繳優質先發，但因對手守備不幫忙，主投6局失3分（1分自責分），送出5次三振，吞本季第4敗。