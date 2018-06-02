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政大「千元便當」背後有洋蔥 無預警歇業師生惋惜

中職觀察眼／猿海報抄襲爭議 影響道德觀感

2018-06-02 18:48聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

猿隊領隊劉玠廷針對抄襲風暴開直播滅火，表示是「翻玩」而非抄襲，但直播完影片就遭刪...
猿隊領隊劉玠廷針對抄襲風暴開直播滅火，表示是「翻玩」而非抄襲，但直播完影片就遭刪除。 截圖自直播影片
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猿隊動紫大盛音樂祭的海報究竟是「抄襲」還是「翻玩」？猿隊海報的球員動作、色調、構圖都與電影「一級玩家」有極高相似度，領隊劉玠廷表示是「翻玩」概念，由於大部分元素都經過替換，是否為網友指控的抄襲，恐怕不符合法律上的定義。

「翻玩」一詞意指將知名品牌進行改編，加入不同元素重新塑造，多半帶有詼諧、幽默意味；但近來仍有不少品牌因此被提出侵權告訴，當年「嬌蕉包」轉印愛馬仕就被認定侵權敗訴，不過「流淚香奈兒包」則因對商標進行詼諧改作而被判無侵權。

中職猿隊本周舉辦動紫大盛音樂祭，不過宣傳海報無論動作、配置、色彩都與電影「一級玩...
中職猿隊本周舉辦動紫大盛音樂祭，不過宣傳海報無論動作、配置、色彩都與電影「一級玩家」十分相似，引爆抄襲爭議。 圖／取自網路
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一般潮流品牌進行翻玩，多半會在保留原有特性下，添加創意進行重新改作，根據著作權法65條，是否為合理使用，須考量目的、性質是否重複、著作所佔比例及對原作市場的影響，這些都是判斷是否侵權的標準。

若是「抄襲」，代表在「接觸」他人創作後，創作出「實質相似」、而沒有創新表現的作品；由於猿隊海報雖然相似度極高，但細看並非改圖，也未複製電影海報的素材，片商恐怕難以提告，只會影響外界在道德上的觀感。

引起爭議的緣由，是雙方概念類似，但猿隊一開始未明顯標示與「一級玩家」的關聯，才引發網友熱議，導致華納與球團不得不出面回應，但雙方說法又有不同，讓劉玠廷在活動當天在網路上直播解釋。

猿隊與華納曾多次合作，雙方並非沒有溝通管道，這樣的翻玩理念若能在事前取得對方同意，確認沒有侵權問題，甚至互相合作宣傳，也是雙贏的選項，就不用到事後多次解釋，反而引發更多爭議。

劉玠廷
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