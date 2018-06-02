中職／猿海報爆抄襲「一級玩家」 領隊：是翻玩

2018-06-02 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中職猿隊本周舉辦動紫大盛音樂祭，不過宣傳海報無論動作、配置、色彩都與電影「一級玩家」十分相似，引爆抄襲爭議。 圖／取自網路 分享 facebook

中職猿隊本周舉辦動紫大盛音樂祭，宣傳海報無論色調、球員動作、字體都與電影「一級玩家」海報極度類似，被球迷質疑抄襲，華納影業昨天表示球團沒有事先溝通，更沒有取得授權，猿隊領隊劉玠廷今天透過球隊臉書專頁表示，海報概念是翻玩呈現，而非抄襲。

猿隊海報爆出抄襲後，副領隊浦韋青曾表示已向華納告知，但昨天華納否認，指出球隊事前沒有溝通，雙方也無合作，直到影迷留言後，猿隊才單方面告知。

劉玠廷今天在臉書直播中表示，海報是刻意翻玩，並否認外界抄襲說法，劉玠廷認為，抄襲要混肴視覺，讓新品牌從中獲利，與猿隊的案例不同，也許幽默不被網也接受，但無法接受這是抄襲的指責。

針對華納的回應，劉玠廷表示，海報引發討論當天就與華納取得聯繫，雙方沒有授權也沒合作，昨天報導出現後，也再度與華納聯絡，雙方認知有落差，可以理解對方說法，對造成華納這段時間困擾感到抱歉，希望未來還有合作機會。

猿隊陷入抄襲風暴不是第一次，2015年Lamigo TV開播前，節目Logo就被網友發現與美國小聯盟巨人2A康乃狄克守衛者的隊徽非常相似，球團事後撤換Logo，針對圖像設計雷同向球迷道歉，承認是內部管理不周，未來會更嚴格把關。

2015年Lamigo TV開播前，節目Logo就被網友發現與美國小聯盟巨人2A康乃狄克守衛者的隊徽非常相似。圖／取自網路 分享 facebook

網友當時也翻出2014年猿隊總冠軍紀念T恤的Logo，與美國眾議員保羅於2008年競選總統時的獅子徽章相當雷同，球團回應是從圖庫找尋圖案，加上球隊隊徽改製而成，未注意與其他作品相似，隨後將商品上架，並提供打折優惠彌補球迷。