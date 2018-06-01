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中職／陳韻文守住勝利 獅勝猿戰績並列第一

2018-06-01 23:13聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

中華職棒獅猿戰在桃園棒球場進行，統一獅後援投手陳韻文9局下上場關門，雖然面臨滿壘危機，最後仍守住勝利，幫助統一獅以5比2擊敗Lamigo桃猿，兩隊賽後同樣以30勝18敗並列第一。

統一獅以5比2擊敗Lamigo桃猿，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
統一獅以5比2擊敗Lamigo桃猿，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
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統一獅後援投手陳韻文（右）9局下上場關門守住勝利，與捕手陳重羽（左）擊掌慶祝。記...
統一獅後援投手陳韻文（右）9局下上場關門守住勝利，與捕手陳重羽（左）擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
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統一獅後援投手陳韻文9局下上場關門守住勝利。記者余承翰／攝影
統一獅後援投手陳韻文9局下上場關門守住勝利。記者余承翰／攝影
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