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金援海地45億 謝和弦：國父都要從睡夢中醒來了

中職／潘武雄雙響砲 獅4比2領先猿

2018-06-01 21:09聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

中華職棒今天在桃園棒球場進行Lamigo桃猿統一獅之戰，比賽受到鋒面影響雨勢不斷，Lamigo雖然有郭嚴文3局下敲出陽春全壘打，但統一獅靠著潘武雄1局上與5局上各敲出一支陽春全壘打，五局打完統一獅暫時以4比2領先Lamigo桃猿。

統一獅先發投手羅里奇。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手羅里奇。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿郭嚴文3局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿郭嚴文3局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿先發投手林樺慶。記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿先發投手林樺慶。記者余承翰／攝影
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統一獅潘武雄單場雙響砲。記者余承翰／攝影
統一獅潘武雄單場雙響砲。記者余承翰／攝影
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中職猿獅戰受鋒面影響雨勢不斷，工作人員利用攻守交換時趕緊補土讓比賽繼續進行。記者...
中職猿獅戰受鋒面影響雨勢不斷，工作人員利用攻守交換時趕緊補土讓比賽繼續進行。記者余承翰／攝影
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中職猿獅戰受鋒面影響雨勢不斷，工作人員利用攻守交換時趕緊整理投手丘讓比賽繼續進行...
中職猿獅戰受鋒面影響雨勢不斷，工作人員利用攻守交換時趕緊整理投手丘讓比賽繼續進行。記者余承翰／攝影
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統一獅潘武雄單場雙響砲。記者余承翰／攝影
統一獅潘武雄單場雙響砲。記者余承翰／攝影
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統一獅Lamigo桃猿
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