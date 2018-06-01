中職／林益全疑似腎結石 降二軍調養觀察

2018-06-01 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



富邦悍將隊林益全疑似有腎結石症狀，下二軍準備就醫觀察。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊林益全昨天半夜突然腎臟不舒服，球團暫時將他降下二軍，準備進一步的檢查治療。

悍將隊總教練葉君璋表示，林益全昨晚突然覺得腎不舒服，有積水現象，「結石的機率很高，隨後緊急打針，疼痛感並未下降」。

林益全過去並沒有類似病例，葉君璋表示，後續狀況還要判斷觀察。

此外，投手陳鴻文因右側肋骨拉傷，也被降到二軍調整，昨天先發投手林政賢也暫時下二軍，教練團今天拉上林克謙。