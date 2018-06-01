玉山盃／左眼兩度動刀 新北市林辰勳復出「猛打賞」

2018-06-01 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



新北市隊高一捕手林辰勳。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

年僅16歲已兩度因視網膜剝離動手術，穀保家商高一捕手林辰勳經過7個月休養後，這次玉山盃代表新北市隊出賽，也是他高中階段的第一場大賽，今天4強戰繳出3安猛打賞表現，助球隊以6：1擊敗台中市隊，挺進冠軍賽。

林辰勳在國小練球時就曾被球直擊左眼，因視網膜剝離動了第一次手術，回到球場後，展現優異表現，國二就讀二重國中時出征小馬聯盟青少棒賽，從亞太區及世界賽場場開轟，8戰共揮出12發全壘打。

去年他進入穀保家商後，10月在立德盃蹲捕時又被擦棒球擊中面罩，再次造成左眼視網膜剝離，手術後完全休了7個月，直到今年3月木棒聯賽結束後才恢復練習。他提到，受傷後眼睛有時候聚焦比較慢一點，現在偶爾還是會有類似飛蚊症的狀況。

林辰勳（右）在今年玉山盃擔任新北市隊主戰捕手。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

儘管眼睛兩度受傷，他也坦言一開始接球會怕，卻仍沒放棄當捕手，「原本有想要當投手，但自己還是喜歡捕手，因為可以阻殺、可以擋球，喜歡那種感覺。」

新北市隊總教練周宗志透露，林辰勳組殺能力不錯，也有較多比賽經驗，能帶給投手安定感，同時以他的打擊能力，可以排進球隊的中心打線，但這是他休了半年後的首場比賽，因此先安排他擔任後段棒次，今天打第8棒也「埋伏」得不錯。

林辰勳透露，自己從預賽開始表現不太好，7打數只有1支安打，「有去問教練自己的打擊出了什麼狀況，教練也幫我微調一下。」而他今天在4強戰單場3安、4打席都上壘，帶動球隊攻勢，他提到，因為前幾戰打不好，今天沒讓自己想太多，「想著幫助球隊贏球就好。」