中職／申皓瑋長打爆發 最感謝二軍鑼總的調教

2018-06-01 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



張瑞麟（左）和申皓瑋都是悍將隊備受期待的新秀。記者婁靖平／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊申皓瑋最近猛打，在二軍的苦練收到效果，他很感謝二軍總教練陳連宏的激勵，「教練的鼓勵，其實對選手很重要」。

2016年選秀會，申皓瑋被義大犀牛隊在第一輪指名選走，去年在一軍出賽35場，打擊率2成15，不算出色；本季從二軍起步。

在二軍磨練這段期間，申皓瑋最感謝陳連宏，「自己曾經一度散漫、表現不好，還因為睡覺晚起、遲到，被禁賽3場」，但「鑼總」對他依然嚴厲，講的話沒有一句是好聽的。

鑼總告訴申皓瑋，「要知道自己當選手的身分，球隊第一指名你，一定有目的，該有的態度表現要拿出來」，隔天起，他就「醒」了，重新振作再出發。

5月底，申皓瑋再上一軍，到目前為止出賽6場，每一戰都有安打、打點，打擊率4成80，長打率更有9成20的超水準演出，成為悍將隊現階段打擊表現最搶眼的戰將。

回到一軍後，申皓瑋打擊動作微調，「之前有抬腳，但沒那麼穩定，現在動作沒那麼大，先把下半身固定好」，這是二軍教練給他的建議，沒想到效果這麼好，申皓瑋說：「聽到這些數據（打擊），我也嚇了一跳。」

申皓瑋現在的打擊心態也很成熟，不會被身旁事務影響，「專注自己和投手就好」，不像以前看到很多球迷會興奮，壘上有人會想很多，「雖還算滿意，但守備打擊都仍有細節要加強」。

最近和申皓瑋一樣受到矚目的新秀，還有從自主培訓身分衝上一軍的張瑞麟，出賽兩場、5打數3安，打擊率6成，他說：「看到新莊球場變得這麼好，不想再下去二軍了。」