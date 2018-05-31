中職／獅隊9：3勝兄弟 林智勝本季首戰沒表現

2018-05-31 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟林智勝相隔289天重返一軍。圖／中信兄弟球團提供 分享 facebook 統一獅隊今天在主場迎戰中信兄弟隊，蘇智傑首局就揮出2分砲，轟垮楊志龍的好投，7局上再靠兄弟牛棚、守備出狀況進帳5分，終場獅隊以9：3贏球，僅落後排名第一的猿隊1場勝差。

面對中信兄弟先發投手楊志龍，獅隊在2局下率先有攻勢，潘武雄在2出局後獲四壞球保送上壘，蘇智傑揮出左外野2分全壘打（本季第9轟），先替獅隊打下2：0領先。

而獅隊先發江辰晏則在3局上2出局後遇狀況，讓王勝偉擊出三壘滾地球，但因失誤上壘，之後被陳子豪敲出安打，雖然讓下一棒詹子賢擊出游擊方向安打，但因游擊手發生失誤，兄弟追回1分。

兩隊維持1分差直到6局下，兄弟換上第2任投手鄭錡鴻，蘇智傑靠失誤上壘後盜上二壘，2出局後陳鏞基被故意四壞敬遠，兄弟再換投江忠城，但沒守住一、二壘有人的局面，被高志綱掃出2分打點二壘打，獅隊將比數拉開為4：2。

7局下獅隊再掀攻勢，唐肇廷敲出二壘打並靠暴投攻佔三壘，陳重廷、潘武雄接連被保送形成滿壘，陳重羽接著揮出右外野安打，同時因右外野手陳子豪失誤，獅隊清壘跑回3分，兄弟換投吳哲源後又被郭阜林、陳鏞基、高志綱連敲安打，莊駿凱在滿壘時擊出滾地球再添分數，獅隊單局搶5分。

兄弟雖然在8局上靠周思齊代打揮出2分砲追近比分，但沒能改變戰局，終場獅隊以6分差贏球。

獅隊先發江辰晏主投5局，被敲4支安打，失1分（非自責分），送出5次三振，拿下本季第3勝。蘇智傑首局轟2分砲敲回勝利打點，獲選單場MVP。

兄弟楊志龍首度擔任「真先發」，今天主投5局只被揮出3支安打，送出6次三振，因蘇智傑的2分砲失分，吞本季第3敗。林智勝本季首度在一軍亮相，首打席遭頭部觸身球，合計3打數沒安打，吞下2次三振。