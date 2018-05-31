日職／陽岱鋼返先發敲2安又盜壘 巨人不敵火腿

2018-05-31 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陽岱鋼敲兩安。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特 分享 facebook 日職巨人隊今天在主場迎戰火腿隊，陽岱鋼重返先發，擔任中外野手、第2棒，首打席遭觸身球，並盜上二壘，之後3打數敲2支安打，打擊率上升至2成61，但終場巨人以2：4輸球。

陽岱鋼今年4月被觸身球砸中，造成左手骨折，直到本月25日重返一軍，但還沒找回手感，首戰先發上陣3打數1安打，之後連4場都是代打，沒有擊出安打，今天則又被排進先發。

首打席面對火腿先發村田透，陽岱鋼被觸身球砸中臀部，讓好不容易傷癒歸隊的他面露不悅，而他上壘後又發動盜壘，成功攻占二壘，之後岡本和真擊出安打，陽岱鋼跑回火腿第1分。

陽岱鋼接著在3局下第2打席從村田透手中擊出左外野二壘打，但沒跑回分數，第6局遭到三振，8局下再從石川直也手中揮出中外野安打，單場3支2。

火腿雖然首局先搶下1分，但先發投手鍬原拓也在3局上遇亂流，滿壘時被中田翔敲高飛犧牲打追平比數，之後被洋砲萊爾德揮二壘打敲回2分，火腿3：1超前比數。巨人雖有葛雷洛在7局下轟陽春砲，但中田翔也在8局上回敬一發陽春全壘打，火腿終場就以2分差勝出。

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