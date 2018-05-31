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圖輯／中職桃猿對富邦悍將

2018-05-31 20:16聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

中職／桃猿隊富邦悍將晚上在桃園國際棒球場舉行，球賽目前進行到五局上，桃猿1：0領先；富邦悍將投手林政賢投三局，失一分遭換下場，桃猿打者廖健富擊出帶有一分打點的安打；富邦悍將林益全四局上擊出個人職棒生涯第1400安打。

桃猿打者張閔勛。記者陳正興／攝影
桃猿打者張閔勛。記者陳正興／攝影
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富邦悍將打者林益全四局上跑出個人職棒生涯的1400隻安打。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者林益全四局上跑出個人職棒生涯的1400隻安打。記者陳正興／攝影
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桃猿投手尼克斯。記者陳正興／攝影
桃猿投手尼克斯。記者陳正興／攝影
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富邦悍將投手林政賢本季初登板投滿三局被換下場。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手林政賢本季初登板投滿三局被換下場。記者陳正興／攝影
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富邦悍將打者林益全四局上跑出個人職棒生涯的1400隻安打。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者林益全四局上跑出個人職棒生涯的1400隻安打。記者陳正興／攝影
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富邦悍將投手林政賢本季初登板投滿三局被換下場。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手林政賢本季初登板投滿三局被換下場。記者陳正興／攝影
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桃猿打者王柏融。記者陳正興／攝影
桃猿打者王柏融。記者陳正興／攝影
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富邦悍將投手林政賢本季初登板投滿三局被換下場。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手林政賢本季初登板投滿三局被換下場。記者陳正興／攝影
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桃猿打者廖健富。記者陳正興／攝影
桃猿打者廖健富。記者陳正興／攝影
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富邦悍將打者林益全（右）四局上跑出個人職棒生涯的1400隻安打。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者林益全（右）四局上跑出個人職棒生涯的1400隻安打。記者陳正興／攝影
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富邦悍將林政賢
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