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華南金控盃／桃園市奪冠 邱宇珩抱3獎

2018-05-31 01:08聯合報 記者葉姵妤／台北報導

邱宇珩單場三安打，灌進七分打點。 記者葉姵妤／攝影
邱宇珩單場三安打，灌進七分打點。 記者葉姵妤／攝影
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今年國內少棒最後一場選拔賽，華南金控盃昨天在青年公園棒球場進行冠軍戰，桃園市隊靠五年級小將邱宇珩投、打建功，助隊以十三比七擊敗新北市隊，取得亞洲少棒錦標賽中華隊組訓權。

兩隊昨天在冠軍戰前三局形成拉鋸戰，桃市在五局下兩出局後，打出五分大局搶下勝利，總教練王宜民賽後直言，「打得很精采。」

邱宇珩單場四支三，包括首局追平兩分砲，單場灌七分打點是個人新高，並自三局起接替投球，化解失分危機，後援投三點二局無失分，讓王宜民也讚「絕對是勝利功臣」。邱宇珩以兩轟、十二分打點，拿下全壘打、打點獎，抱回最有價值球員，入選中華隊十八人名單。

今年桃市已取得四個三級棒球中華隊代表權，包括LLB少棒賽（龜山）、LLB次青少棒賽（新明）、美國小馬聯盟青棒賽（平鎮）及亞洲少棒賽組訓權，下周還有機會於華南金控盃青少棒賽再拚Ｕ十五世界盃組訓權。

亞洲少棒賽將在八月十三至十九日於台北市青年公園、新生公園棒球場舉行，中華隊力拚在主場留下第七座冠軍金盃。

昔有「棒球沙漠」之稱的雲林縣隊，昨天則在季軍戰以十二比十一擊退新竹縣隊（延長賽七局），創隊史最佳紀錄，陣中雙胞胎好手胡振義、胡振利及投手林嘉文都入選中華隊。

雙胞胎華南金控LLB
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