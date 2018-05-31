中職／張志豪滿貫砲轟獅 兄弟終止三連敗

2018-05-31 01:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



張志豪擊出滿貫砲，率隊突圍取勝。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊提前退出上半季爭冠行列，昨天在台南球場一路緊咬統一獅隊，張志豪七局上從陽建福手中轟出致勝滿貫砲，終場以八比六獲勝，獅隊近兩戰吞敗，落後排名第一的猿隊兩場勝差。

兄弟打完前五局以二比四落後，詹子賢六局上砲轟獅隊先發投手瑞安，追成一分差，七局上吳東融再轟陽春砲，雙方變成四比四平手。

瑞安在七局上一出局後，被王勝偉、陳子豪連揮安打退場，陽建福登板後保送詹子賢，再被張志豪轟出右外野滿壘全壘打，成為決定雙方勝敗的一擊，兄弟終止三連敗。

陽建福廿七日對猿隊之戰被廖健富揮出滿貫砲，昨天再度挨轟，繼二○○四年興農牛隊好楓康、一五年猿隊王溢正後，中職史上第三位連兩戰被轟出滿壘全壘打的投手。

兄弟前天淘汰指數歸零，成為上半季首支遭淘汰的球隊，昨天砲火凶猛，以三支全壘打攻下六分，成為贏球關鍵；張志豪本季第十轟出爐，連續五季全壘打達二位數，生涯九年累積八十五轟。

張志豪十五日剛滿卅一歲，他說：「年紀大了有些疲勞，要趕快找出讓身體恢復節奏的方法。」

兄弟總教練史耐德從二日起動用「假性先發」戰術，左投洪宸宇六次登板先發，另有三次牛棚任務，毫無勝投機會、吞下兩敗，昨天六局下無失分，七局上靠隊友一輪猛攻，終於拿到本季首勝。