少棒／亞洲少棒賽8月台北登場 中華隊名單出爐

2018-05-30 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



桃園市隊奪華南金控少棒賽冠軍。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 華南金控盃少棒錦標賽今天落幕，桃園市隊以13：7擊敗新北市隊奪冠，取得亞洲少棒錦標賽中華隊組訓權，棒協隨後召開選訓會議，中華代表隊18人名單出爐。

以龜山國小為代表的桃園市隊，日前已在謝國城盃少棒賽奪冠，拿下世界少棒聯盟（LLB）少棒賽中華隊代表權，而以大勇國小為主體組成的桃園市聯隊，今天再奪華南金控盃冠軍，拿下第2個少棒代表權。

亞洲少棒錦標賽將在今年8月11日至 8月19日在台北市青年公園、新生公園棒球場舉行，中華隊少棒代表隊總教練由桃園市教頭王宜民擔任，18名選手中，冠、亞軍隊球員各5名，季軍雲林縣球員3名、殿軍新竹縣2名、高雄市1名、臺北市1名、花蓮縣1名。

亞洲少棒賽台灣代表隊名單：

執行教練：王宜民（桃園市）

教練：林佳宏、林家源（桃園市）

投手（6名）：邱宇珩、謝喬恩（桃園市）、江承軒（新北市）、胡振利、林嘉文（雲林縣）、陳睦衡（台北市）

捕手（3名）：朱宏樺（桃園市）、謝誠威（新北市）、胡振義（雲林縣）

內野（5名）：林柏廷（桃園市）、張趙紘（新北市）、黃翰軒、張廷崙（新竹縣）、曾聖安（花蓮縣）

外野（4名）：林后稷（桃園市）、劉冠鈞、劉承佑（新北市）、柯敬賢（高雄市）