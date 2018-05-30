華南金控盃／桃園勝新北奪冠 奪亞洲少棒賽組訓權

2018-05-30 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



桃園市隊今天在華南金控盃少棒賽新北市隊爭冠，靠著5局下打進5分大局，在激戰中以13：7擊敗新北市隊稱王，取得8月亞洲少棒錦標賽中華隊組訓權。

兩隊今天冠軍戰打得激烈，新北市隊首局連續獲得2次保送，2出局後靠謝誠威的安打敲回2分，下半局桃園市隊第4棒邱宇珩轟出2分砲追平比數。新北市隊在3局上搶下1分，桃園市隊則馬上在下半句再添3分超前比數。

3局上新北市隊攻勢再起，靠接連安打進帳4分，以7：5要回領先。桃園市隊則在下半局以4支安打再搶3分超前比數。桃園市隊第3任投手邱宇珩4局登板後，沒再讓對手得分，打線則在5局下2出局後猛攻5分拉開差距，終場就以6分差贏球奪冠。

桃園市隊總教練王宜民提到，賽前評估，兩隊打起來應該是五五波，而能在這場激戰中搶下勝利，他說：「真的打得很精彩，尤其5局下的大局，把對方反攻氣勢都壓下去了，小朋友在2出局後沒有放棄，還繼續搶分。」

陣中5年級的邱宇珩，投、打都展現超齡表現，今天更是桃園市隊奪冠的最大功臣，後援3.2局只被敲1支安打，送出3次三振，沒有失分；打擊則是單場4支3，包括一發2分砲，貢獻7分打點，最終也抱回打點獎（12打點）、全壘打獎（2轟）及最有價值球員。

桃園市隊繼2016年後再奪亞洲少棒賽組訓權，王宜民感謝所有後勤協助，「謝謝桃園市其他教練，提供我們各隊球員的資訊，也謝謝張（張滄彬）老師和桃園市政府的後勤支援。」

桃園市隊今年已拿下LLB少棒賽（龜山國小代表）、LLB青少棒賽（新明國中代表）、美國小馬聯盟青棒賽（平鎮高中）等3個中華隊代表權，如今又在華南金控少棒賽奪冠，取得亞洲少棒賽組訓權（冠軍隊球員最多5名），代表隊名單將在稍後選訓會議後出爐。

華南金控少棒賽獎勵名單

冠軍：桃園市

亞軍：新北市

季軍：雲林縣

殿軍：新竹縣

個人獎

打擊獎：張趙紘（新北市）打擊率8成89

打點獎：邱宇珩（桃園市）12打點

全壘打獎：邱宇珩（桃園市）2支，5場出賽，12打點

投手獎：江承軒（新北市）2勝，防禦率1.33

最有價值球員：邱宇珩（桃園市）