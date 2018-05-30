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中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00Tzuyi

中職傳統上除了各隊投手頻繁出賽外，捕手也常常是勞苦功高的球員，但是卻不一定受到重視。現今Lamigo桃猿總教練洪一中，兄弟時期的1993年至1996年連續4季全勤蹲捕出賽，堪稱早期鐵捕第一人。最近一次蹲滿整季，則為現富邦悍將總教練葉君璋，他在穿興農球衣時，在2006年因為牛蛇加賽，蹲滿101場比賽，是目前單季最多場紀錄。過去其他捕手雖然不一定蹲好蹲滿，但是只要是主力捕手，大概都還需要負擔約8成以上的賽事。

洪一中當年在兄弟時，連續四年全勤出賽，可說是鐵捕代言人，與曾智偵(右)並稱一時瑜...
洪一中當年在兄弟時，連續四年全勤出賽，可說是鐵捕代言人，與曾智偵(右)並稱一時瑜亮。只是依現在職棒發展出的專業分工，已經不可能再這樣出賽了。 聯合報系資料照片
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目前各隊出賽約45場，但以捕手身分出賽的卻無人超過40場，最多的僅有32場，是最少的野手位置。富邦、統一及兄弟捕手大約都以3:2的比例輪流，Lamigo則是三位球員差不多。然而各隊雖然看似調度有志一同，其實用意大不相同。

中信接手兄弟後，因應陳智弘的退役，就一直找不到合適的主力捕手。嘗試過陳家駒、黃鈞聲、林明杰等，還用捕手最高薪挖角鄭達鴻傳承，但都未能符合球團期望。今年則輪到沉寂已久的王峻杰，主要借重他多年的經驗，加上評估蹲捕能力，讓他擔任頭號捕手。另搭配新人吳明鴻，他是一位尚待琢磨的半成品，因是球團重點培養的捕手，藉由輪值讓他直接在一軍增進經驗。

義大時期主力捕手鄭達鴻跳槽後，富邦悍將就以林宥穎及方克偉輪流蹲捕，他們兩位都是有能力主戰的捕手，不過因為考量曾經受傷、配球習性及打擊狀況等，為了減少兩人的負擔，依然採輪值出賽。今年分工最為明顯，原則上伍鐸及布魯斯出賽，由林宥穎先發；羅力出賽，則是方克偉蹲捕；本土投手登板則由兩人輪流出賽。即使方克偉受傷後，替補的蔡友達依然與林宥穎共同輪流，不熟悉的球迷就曾提出疑問，林宥穎打擊表現好為什麼卻無法先發。

林宥穎今年打擊出色，但依然與其他捕手輪流蹲捕，有球迷提出疑問，認為剛拿完單場MV...
林宥穎今年打擊出色，但依然與其他捕手輪流蹲捕，有球迷提出疑問，認為剛拿完單場MVP後不應該立刻坐板凳。 聯合報系資料照片
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隨著高志綱年紀增長，統一獅一直都在尋找捕手接班人，然而原本的替補球員都比他早退役，因此近年不斷的嘗試年輕球員，包含林祐樂、郭峻偉等人，但都未能順利接班。去年選入即戰力陳重羽，經過半年的職棒適應，今年終以捕手身份登板。不過考量他還年輕，加上仍需要高志綱的經驗傳承，因此新秀老將輪流蹲捕。

Lamigo今年則由林泓育、廖健富及劉時豪輪流蹲捕，三位都有當主戰捕手的能力，而且不是因為受傷或打擊表現不穩定。他們陣中還有去年令人驚豔的嚴宏鈞，甚至首輪選入的張閔勛還被迫改練外野，相較於其他球隊求「捕」若渴，讓人有一種炫富的感覺。其實主要原因是因為猿隊都是攻擊型捕手，考量捕手能力及對應對手的狀況，讓新人廖健富減少負擔，盡量讓攻守平衡，因此讓他們視情況輪流蹲捕，幫助維持球員最佳狀態。

新人廖健富今年站穩一軍，但考量經驗及捕手能力，球團讓林泓育及劉時豪一起輪流蹲捕。...
新人廖健富今年站穩一軍，但考量經驗及捕手能力，球團讓林泓育及劉時豪一起輪流蹲捕。 聯合報系資料照片
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一直以來捕手都堪稱場上最辛苦的守備位置，除了要蹲著比賽外，還要擔任場上指揮官注意狀況，還要經過一百多次傳球，不小心更可能被衝撞受傷。因為責任重大，加上職棒的已經進展到需要搭配些經驗才能長久生存，因此都挪出些空間磨練年輕球員。另一方面，藉由輪值減少球員負擔，維持球員最佳狀態。

即使未來各隊完成世代交替，但捕手已適應單周2~3場先發的頻率，避免無法負荷或影響成績，輪流蹲捕將成常態。未來捕手不用像鐵人般蹲滿整季，可依不同先發調度，也可能依對戰組合而改變，蹲好蹲滿的鐵捕恐怕難再出現。

洪一中王峻杰廖健富

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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