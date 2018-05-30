韓職／王維中二局被敲7安頻失分 恐龍2:8落後

2018-05-30 18:23 聯合新聞網 文字直播



王維中。圖／博斯運動頻道提供 分享 facebook

《賽事報導》

三局上： NC恐龍 2:8 韓火鷹

裴英洙投球，NC恐龍九棒、一棒均出局，二棒盧珍赫一壘安打；三棒飛球出局。

二局下： NC恐龍 2:8 韓火鷹

王維中投球，韓火鷹四棒霍音內野一壘安打；五棒李性烈內野滾地，王維中傳二壘失誤，一、二壘有人；六棒河周錫觸擊內野一壘安打，王維中再度傳球一壘失誤，二壘跑者回壘得一分，韓火鷹1:2，二、三壘有人；七棒金旼河二壘安打，跑者均回壘得2分，韓火鷹3:2領先；八棒崔在勳內野滾地出局，一出局，跑者留在二壘；九棒白彰粹二壘安打，跑者回壘得一分，韓火鷹4:2，二壘有人；一棒鄭根宇一壘安打，跑者上三壘；二棒鄭恩源保送(1B)，滿壘；三棒宋光旻內野滾地，游擊手接球失誤，兩名跑者回壘得兩分，韓火鷹6:2，二、三壘有人；四棒霍音，右外野二壘安打，跑者回壘得兩分，韓火鷹8:2領先；五棒李性烈一壘安打，跑者上三壘；六棒河周錫雙殺打，三出局。

二局上： NC恐龍 2:0 韓火鷹

裴英洙投球，六、七棒內野滚地出局，八棒遭三振。

一局下： NC恐龍 2:0 韓火鷹

王維中投球，一棒鄭根宇內野滾地，一出局；二棒鄭恩源，三振(1K)，兩出局；三棒宋光旻內野滚地，三出局。

一局上： NC恐龍 2:0 韓火鷹

韓火鷹由裴英洙投球，NC首棒朴珉宇，首打席第一球全壘打，NC 1:0領先韓火鷹；一出局後，三棒李沅宰又是一支陽春全壘打，NC 2:0領先韓火鷹。接續兩棒出局。

《賽前報導》

旅韓左投王維中今天再次登板先發，生涯首次對決韓火鷹隊，爭取本季第5勝；韓火鷹在大田主場應戰，派出37歲老將裴英洙應戰，他在南韓職棒16年累積136勝，韓職史上排名第5。

王維中本季出賽9場，戰績4勝2敗，防禦率2.57在韓職投手排行榜仍居第2。

裴英洙過去在三星獅隊14季，2015年轉到韓火鷹隊，前年未出賽、去年復出，本季先發9場投出1勝2敗、防禦率5.91。

國內不少球迷對這位老將應有印象，他曾在2001年世界盃、06年首屆世界棒球經典賽和中華隊交手，04、13年拿過韓職勝投王。