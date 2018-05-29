籃球／世界盃資格賽門票 6月5日預售

2018-05-29 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



為「2019世界盃男籃賽亞洲區資格賽」第三階段備戰的中華隊，上周一已開訓，中華籃協今天公告，第三階段中華隊2場主場賽事門票將於6月5日中午12點正式開賣。

中華隊兩場主場賽事分別為6月29日出戰菲律賓，以及7月2日迎接日本隊踢館，兩場比賽都於台北和平籃球館舉行，門票將於年代售票及各大便利商店購票通路開始預售，一樓球隊席後方特區席（附贈加油T恤）每張1500元、一樓籃框後方特A區席（附贈加油T恤）每張1300元、一樓球隊席對面特區席800元、二樓普通區席每張400元。

一樓特區及特A區全部座位均採對號制，如預售期間門票全部售完，比賽當天將不進行現場售票作業，開放觀眾入場時間本會將另行公告。

中華籃球月中已公布此階段18人集訓名單，包括旅外的陳盈駿、周儀翔、劉錚、楊敬敏、胡瓏貿和曾文鼎，今年將從泰山高中畢業的混寫中鋒譚傑龍也再次入選。

前兩階段中華隊戰績1勝3敗，唯一勝場是到日本踢館成功；中華隊目前暫排分組第3，只要兩場主場賽事中至少搶下1勝，就能以分組前3之姿晉級下一輪。

中華隊已於上周一開訓，總教練周俊三，輔以外籍教練帕克、顧問鄭志龍、教練團桑茂森、顏行書、體能訓練員王建惟，組成分工細膩的專業教練團隊。

18人集訓名單包括6名旅外球員陳盈駿、周儀翔、劉錚、楊敬敏、胡瓏貿和曾文鼎，SBL球員彭俊諺、蔣淯安、陳冠全、林郅為、蘇翊傑、呂政儒、黃聰翰、周柏臣、簡浩、戴維斯和李德威，譚傑龍是唯一的高中球員。