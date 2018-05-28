棒球／趙士強去年撿回一命 決心省酒錢捐學校

2018-05-28 15:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃麗華 ／台北報導



趙士強（左）捐贈球具給學校回饋基層。 趙士強／提供 分享 facebook 30多年前的「業餘全壘打王」趙士強，退休後當過球隊總經理、創立過運動品牌，也開小吃店。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

趙士強有很多頭銜，除了「微笑喬治」，還有「趙總」與「趙董」 ，他可是締造球員轉任球團行政高層的先鋒，也是經營個人事業前驅之一，但也付出慘痛代價。

中職開打之初，趙士強當不成味全龍第一任總教練，直接轉任副領隊，1992年出任新軍俊國熊的副總經理，後來出任那魯灣股份有限公司總經理與誠宇育樂行銷股份有限公司總經理，算是行政資歷相當豐富的棒球人。

他後來投注最多力心的是以斯邁喬治為名的行銷公司，並且代理國外的運動器材品牌，可是這幾年下來賠了將近三千萬元。

經營運動品牌 越挫越勇

但趙士強的心中始終對運動品牌「情有獨鍾」，還加碼經營虱目魚專賣店與咖啡店，想用做吃食吃的盈餘支付運動品牌店的人事費用，結果又賠500萬元。

現在他與朋友合夥經營運動保養品與運動休閒系列用品，期待能開創出一片天。

趙士強去年10月突然爆發心肌梗塞，最後幸運撿回一命，讓他人生有很大轉變，他現在生活規律，吃得很健康還戒酒，已減了15公斤，還在繼續減重。

盼每年捐50萬 培育基層

他也決定把不喝酒省下來的錢，每年捐助50萬元給一個縣市學校購買棒球器材，發展基礎棒球，現在已完成四個縣市，目標是全台各個縣市的孩子們都能夠受惠。