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棒球／趙士強憶當年因投手夢碎 磨成全壘打王

2018-05-28 15:15聯合晚報 記者黃麗華／台北報導

30多年前的「業餘全壘打王」趙士強，退休後當過球隊總經理、創立過運動品牌，也開小...
30多年前的「業餘全壘打王」趙士強，退休後當過球隊總經理、創立過運動品牌，也開小吃店。 圖／聯合報系資料照片
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熟悉台灣棒球的球迷，對「微笑喬治」 一定不會陌生。30多年前的「業餘全壘打王」趙士強，可是家喻戶曉的強棒，其實走在棒球路上的過程，他數度有轉身離開的轉折，但都堅持留下來了。

出身自台中的趙士強，回想起棒球路，有點誤打誤撞的感覺，「我原本是籃球校隊，因為忠孝國小要組第五代金龍少棒隊參加比賽，少了一咖，我就主動表達可以加入，這才進了棒球隊。」

趙士強因為早讀一年，當時已升上東峰國中一年級，仍具備打少棒的資格，雖擁有身材優勢，但對棒球並不是很懂，「我連吊襪都不會穿，還記得在場上對過楊賢銘，光是看他投出來的變化球，就像是從二樓掉下來。」

那次的比賽結束後，趙士強不想回東峰國中念書，而想離家去屏東美和繼續打棒球，但校長與家長都反對，他說：「我才不管呢，就是想去打棒球，就在校長室連哭了兩天，校長才同意讓我轉學，堅持要我好好念書的爸媽，最後也讓步了。」

趙士強如願成為名校美和的一員，「只是那裡人才濟濟，我根本沒有上場的機會，足足撿了一年的球。」

另一個遺憾是投手夢提前破碎，起因是有一天教官（曾紀恩）看到他在投球，就對他喊說：「那個高個子的，不要再投球了。」他也不了解為何教官認為自己不適合當投手，這樣一來讓他只得專注在打擊，進而培養出未來的全壘打，現在回想起來，教官真的有識人之明。

趙士強的打擊天份很快被激發出來，之後連兩年都隨美和隊出征美國，並勇奪世界青少棒賽冠軍，逐步奠定全壘打王的威名。

1982年他在世界盃賽勇奪打擊獎，並且入選明星球員，因為臉上常保持笑容，獲得「微笑喬治」（Smiling George）的封號。

棒球路上另一個重大轉折是保送大學，擔任警察的爸爸希望他選擇政戰或是師大，未來有個穩當的工作，但他就是想和隊友們一起去念文化大學，最後又是他贏了。

如果當年選擇念政戰，現在會變如何？趙士強說：「可能正在參與反年改的抗爭吧。」

雖然在1984年洛杉磯奧運後錯失赴美挑戰大聯盟的機會，後來還是到日本打社會隊，返國後的最大遺憾是未能成為味全龍進入中職的第一任總教練，「我還和其他三隊總教練一起去受訓，沒想到爆發肝病，只得放棄當職棒教頭。」直到8年後台灣大聯盟成立，趙士強才首度以總教練身份亮相。

教官文化大學奧運中職

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