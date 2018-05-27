親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽

川普給金正恩的信錯誤連篇 網友改得滿江紅

中職／廖健富掃5安含致勝2轟 猿隊要回龍頭

2018-05-27 21:02聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

Lamigo桃猿廖健富。記者余承翰／攝影 報系資料照
Lamigo桃猿廖健富。記者余承翰／攝影 報系資料照
分享
猿隊在本周與獅隊的割喉3連戰中先吞2連敗，戰績被追平，今天靠廖健富挺身而出，生涯首度單場5安打，包括6局上的追平陽春砲及7局上的超前滿貫彈，助猿隊以9：4擊敗獅隊，避免遭橫掃，同時保住上半季王座，並終止獅隊主場11連勝。

獅隊在4局下率先突破猿隊先發洋投克恩三世，首名打者蘇智傑獲得保送，之後郭阜林、潘彥廷連揮2安敲回第1分，朱元勤採犧牲觸擊因三壘手傳球失誤上壘，獅隊再添1分且還攻占二、三壘，接著陳重羽擊出滾地球、唐肇廷敲二壘打各送回1分，獅隊取得4：0領先。

猿隊則在5局上有所回應，林立安打上壘、劉時豪獲得保送，陽耀勳擊出右外野安打先送回1分，王柏融接著在2出局後擊出中外野安打，敲回2分打點，猿隊將比數追成1分差。

6局上廖健富一上場又從馬丁尼茲手中揮出中外野陽春全壘打，一棒將戰局扳平，兩隊4：4平手。

馬丁尼茲續投第7局被陽耀勳擊出內野安打後退場，王玉譜接替後再讓郭嚴文擊出安打，接著解決王柏融抓下第2個出局，獅隊再換上陽建福登板，陳俊秀選到保送形成滿壘，廖健富隨後擊出右外野滿貫全壘打（本季第5轟），連兩打席開轟，是他生涯首支滿貫砲、第2次雙響砲、替猿隊打下4分領先。

8局上猿隊又有攻勢，林承飛獲得四壞球保送，盜上二壘後又成功推進上三壘，之後靠劉時豪的滾地球跑回分數。

廖健富今天5打數都敲安打，包括2發全壘打，轟回追平分及球隊勝利打點，單場5安、5分打點都是生涯新高，獲選單場MVP，打擊率再衝上4成20，本季累積66支安打也超越隊友王柏融，重登聯盟打擊、安打「雙冠王」。

猿隊先發克恩三世今天主投6局，被擊出7支安打，送出5次三振，失4分（2分自責分），拿下第6勝。朱俊祥、吳丞哲、陳禹勳依序登板，各投1局無失分。獅隊馬丁尼茲則是先發6.1局，被掃出8支安打（1轟），失5分，吞本季第3敗。

馬丁尼茲廖健富

相關新聞

中職／兄弟假性先發失靈 3連戰遭悍將清盤

2018-05-27 20:53

中職／猿隊解約道恩斯 史博威遞補空缺

2018-05-27 14:43

中職／申皓瑋去年一轟難求 本季一軍4戰3轟

2018-05-27 18:14

玉山盃／桃園2投壓制嘉市 28日再戰台中市

2018-05-27 17:44

日職／陽岱鋼代打吞K 巨人3連戰遭阪神橫掃

2018-05-27 16:17

華南金控盃／林嘉文好投退高市 雲林縣首度闖4強

2018-05-27 16:14

華南金控盃／黃翰軒開轟敲超前安 新竹縣大逆轉闖4強

2018-05-27 14:20

棒球／「沒告別很可惜」 鄭達鴻等待機會回中職

2018-05-27 11:37

中職／伍鐸發威鎖打線 兄弟苦吞30敗

2018-05-27 00:00

中職／施子謙6局無失分 獅戰績追平猿

2018-05-26 23:57

中職／暫別新竹棒球場 張泰山話當年

2018-05-26 23:17

中職／施子謙先發6局無失分 獅追上猿並列聯盟第一

2018-05-26 21:05

中職／假性先發再遭突破 兄弟上半季率先30敗

2018-05-26 20:45

中職／再會啦！新竹市民暫別市立棒球場

2018-05-26 20:00

玉山盃／新北市2連勝 桃園市不敵北市落敗部

2018-05-26 19:24

中職／假先發失效 陳琥1.2局被打爆退場

2018-05-26 18:33

日職／陽岱鋼替補上場0安 巨人連兩場輸1分

2018-05-26 16:51

中職／林煜清轉換角色 26日首度先發戰老東家

2018-05-26 16:14

華南金控盃／台北市再勝花蓮續命 與新竹縣爭4強

2018-05-26 16:12

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

MLB／大谷翔平局數、球數創新高 7.2局失2分收第4勝

2018-05-21 07:35

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／勇士半場大逆襲 115:86勝火箭進入G7

2018-05-27 11:19

NBA／浪花兄弟14顆三分球 湯普森35分輾哈登

2018-05-27 11:28

MLB／陳偉殷7.1局僅失1分 馬林魚卻1:4落敗

2018-05-27 06:16

NBA／湯普森35分率隊逆轉 勇士主帥：他太出色了

2018-05-27 12:40

NBA／媒體提問太敏感 杜蘭特：下一個問題

2018-05-27 16:55

NBA／湯普森三分神射 追上艾倫季後賽紀錄

2018-05-27 15:30

NBA／東西區決賽皆搶7大戰 1979年以來首見

2018-05-27 12:20

NBA／保羅第7戰能否回歸？火箭教頭：仍無法確定

2018-05-27 13:17

NBA／疑似腦震盪 「愛神」勒夫將缺席第7戰

2018-05-27 08:20

NBA／勇士開賽表現糟糕 柯爾：格林喊話穩定軍心

2018-05-27 17:50

MLB／先發7.1局好投 對手誇：陳偉殷削弱我們

2018-05-27 09:27

MLB／陳偉殷7.1局優質先發 在馬林魚最長局數

2018-05-27 07:27

歐冠盃／貝爾替補攻2球 皇馬完成歐冠3連霸

2018-05-27 06:08

棒球／「沒告別很可惜」 鄭達鴻等待機會回中職

2018-05-27 11:37

MLB／三度三振哈波 陳偉殷：他狀況不好

2018-05-27 12:35

MLB／大谷翔平蛻變 田中將大不敢掉以輕心

2018-05-27 09:11

中職／猿隊解約道恩斯 史博威遞補空缺

2018-05-27 14:43

MLB／秋信守再見轟 超越松井秀喜成亞洲第一

2018-05-27 08:49

MLB／先打完田中將大 投手大谷下周對老虎復出

2018-05-27 08:04

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-27 11:50

體操／揮別連3站銀恨 李智凱世界盃奪金

2018-05-27 07:52

NBA／季後賽得分7度破40！詹皇殺進第7戰

2018-05-27 00:03

歐冠盃／利物浦門將痛哭自責 教頭：我很同情他

2018-05-27 13:50

路跑／無敵海景與海鳥相伴 新竹公益路跑7千多人共襄盛舉

2018-05-27 06:49

歐冠盃／繼續效力皇馬? C羅：未來幾天給答案

2018-05-27 08:30

NBA／替槍擊案受害者盡心力 火箭捐出10萬美元

2018-05-27 08:50

MLB／陳偉殷下一戰對決教士 荷斯莫最難纏

2018-05-27 14:59

MLB／今日戰績表 楚奧特5支5天使轟垮洋基

2018-05-27 14:15

MLB／比陳偉殷更悲情 羅亞克援護率倒數

2018-05-27 14:18

MLB／派卓亞歸隊首戰 紅襪新陣容勝勇士

2018-05-27 08:06

MLB／松焦油主角對決 包爾戰太空人碰怨敵柯爾

2018-05-27 09:29

MLB／達比修又掛病號 二頭肌發炎進傷兵

2018-05-27 07:27

歐冠盃／從偉大球員變傳奇教頭 席丹留名青史

2018-05-27 15:31

MLB／大谷首度連2戰未敲安 打擊率跌破3成

2018-05-27 10:53

中職／伍鐸發威鎖打線 兄弟苦吞30敗

2018-05-27 00:00

法網／相較登球王 納達爾認為保有競爭力更重要

2018-05-27 09:33

中職／暫別新竹棒球場 張泰山話當年

2018-05-26 23:17

法網／肩傷未癒 盧彥勳法網退賽

2018-05-26 22:35

中職／施子謙6局無失分 獅戰績追平猿

2018-05-26 23:57

中職／申皓瑋去年一轟難求 本季一軍4戰3轟

2018-05-27 18:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top