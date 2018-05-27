中職／廖健富掃5安含致勝2轟 猿隊要回龍頭

2018-05-27 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿廖健富。記者余承翰／攝影 報系資料照 分享 facebook 猿隊在本周與獅隊的割喉3連戰中先吞2連敗，戰績被追平，今天靠廖健富挺身而出，生涯首度單場5安打，包括6局上的追平陽春砲及7局上的超前滿貫彈，助猿隊以9：4擊敗獅隊，避免遭橫掃，同時保住上半季王座，並終止獅隊主場11連勝。

獅隊在4局下率先突破猿隊先發洋投克恩三世，首名打者蘇智傑獲得保送，之後郭阜林、潘彥廷連揮2安敲回第1分，朱元勤採犧牲觸擊因三壘手傳球失誤上壘，獅隊再添1分且還攻占二、三壘，接著陳重羽擊出滾地球、唐肇廷敲二壘打各送回1分，獅隊取得4：0領先。

猿隊則在5局上有所回應，林立安打上壘、劉時豪獲得保送，陽耀勳擊出右外野安打先送回1分，王柏融接著在2出局後擊出中外野安打，敲回2分打點，猿隊將比數追成1分差。

6局上廖健富一上場又從馬丁尼茲手中揮出中外野陽春全壘打，一棒將戰局扳平，兩隊4：4平手。

馬丁尼茲續投第7局被陽耀勳擊出內野安打後退場，王玉譜接替後再讓郭嚴文擊出安打，接著解決王柏融抓下第2個出局，獅隊再換上陽建福登板，陳俊秀選到保送形成滿壘，廖健富隨後擊出右外野滿貫全壘打（本季第5轟），連兩打席開轟，是他生涯首支滿貫砲、第2次雙響砲、替猿隊打下4分領先。

8局上猿隊又有攻勢，林承飛獲得四壞球保送，盜上二壘後又成功推進上三壘，之後靠劉時豪的滾地球跑回分數。

廖健富今天5打數都敲安打，包括2發全壘打，轟回追平分及球隊勝利打點，單場5安、5分打點都是生涯新高，獲選單場MVP，打擊率再衝上4成20，本季累積66支安打也超越隊友王柏融，重登聯盟打擊、安打「雙冠王」。

猿隊先發克恩三世今天主投6局，被擊出7支安打，送出5次三振，失4分（2分自責分），拿下第6勝。朱俊祥、吳丞哲、陳禹勳依序登板，各投1局無失分。獅隊馬丁尼茲則是先發6.1局，被掃出8支安打（1轟），失5分，吞本季第3敗。