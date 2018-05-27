華南金控盃／林嘉文好投退高市 雲林縣首度闖4強

2018-05-27 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



雲林縣擊敗高雄市挺進4強。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 雲林縣隊今天在華南金控盃少棒賽對戰高雄市隊，林嘉文完投6局僅失2分，加上打線適時發揮，終場以7：2勝出，隊史首度在國手選拔賽挺進4強。

雲林縣前天不敵桃園市隊落入敗部，經過1天休兵後對戰高雄市，先發投手林嘉文開賽被連敲安打先失1分，但隨即回穩，雲林縣打線則在2局起展開攻勢，胡振利、潘書緯接連揮出二壘打搶下2分超前比數，3局上雖又被追平，但4局下猛攻一輪進帳4分拉開差距，並領先至終場。

林嘉文完投6局，被敲7支安打，有2次保送，失2分，拿下勝投，表現也讓總教練李新國打「90分」的高分，但林嘉文自認表現還不到很好，「失投球比較多一點。」

今天肩負帶球隊進4強的先發重任，林嘉文透露自己不緊張，從國小二年級起就跟隨哥哥的腳步開始打球，已經有過不少比賽經驗，因此今天上場也不覺得有壓力。

至於雲林縣陣中最受矚目的雙胞胎好手胡振義、胡振利，今天分別擔任第3棒、捕手及第4棒、游擊手，單場都是雙安演出。李新國表示，可能太多人關注，他們第一場比賽有點綁手綁腳，但打擊慢慢回溫了，現在越打越好了。

胡振義過去在母隊褒忠國小和弟弟胡振利都是擔任副隊長，這是擔起雲林縣的隊長一職，但他認為沒有壓力，笑說：「我都覺得自己不是隊長。」此戰他單場兩支二壘打，敲2分打點，他提到，首戰因為太想表現而打不好，「後來教練一直說，平常心去打。」之後也找回手感。