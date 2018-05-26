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公衛憲章大使花錢才獲得？衛福部斥：1毛都沒花

中職／假先發再度失效 富邦12比2擊敗中信

2018-05-26 20:40聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

富邦與中信在台中洲際棒球場的比賽，中信再度派出陳琥擔任假性先發投手，可惜壓制不住富邦的打線，富邦全場攻下12分，終場就以12比2血洗中信。

富邦第二棒林哲瑄單場三支安打。記者黃仲裕／攝影
富邦第二棒林哲瑄單場三支安打。記者黃仲裕／攝影
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陳琥

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