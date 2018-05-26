玉山盃／新北市2連勝 桃園市不敵北市落敗部

2018-05-26 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



衛冕軍新北市2連勝。圖／中華棒球協會提供 分享 facebook

新北市隊欲挑戰玉山盃青棒賽4連霸，今天再以8：4擊敗宜蘭縣隊取得2連勝，後天爭取4強門票；至於同樣是爭冠熱門的桃園市隊今天在7局上被攻大局，終場以7：4遭逆轉，落入敗部。

新北市首戰擊敗屏東縣，今天碰上宜蘭縣，首局就掌握機會，首棒打者靠失誤上壘後，翁皓翔、邱智呈、陳思仲連敲3支安攻進2分，2出局後孫易伸、王順和適時安打再添分數，新北市首局就進帳5分大局變定勝基，5局下又追加3分。

投手方面，新北市前2任投手黃震武、潘柏霖各投2.2局，讓屏東縣攻進3分，而李慶隆6局上登板，後援3.2局送出5次三振，沒有失分。

嘉義縣在A組勝部繼續挺進，將與新北市爭4強門票。圖／中華棒球協會提供 分享 facebook

同屬A組勝部的新竹市隊今天碰上嘉義縣隊，因陣中有球員今年2月才轉學至成德高中，不符合參賽資格－106學年度棒球運動聯賽規定（民國106年9月1日以前設籍於該校的在校學生），因此被沒收比賽，新竹市裁定以0：9輸球落入敗部，嘉義縣則將與新北市爭4強資格。

至於B組勝部桃園市與台北市隊之戰，桃園市在首局靠3支安打攻下2分，6局打完還以3：1領先，但7局上投手出狀況，陳柏毓接連被揮出4支安打，加上守備失誤，失掉2分，李晨薰接替後又因隊友失誤再丟分，台北市隊單局搶5分逆轉勝，將與高雄市爭4強門票，桃園市則落入敗部。