親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
世界盃足球賽

中職／胡金龍3安敲致勝分 悍將隊終止6連敗

2018-05-25 22:56聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

富邦第五棒胡金龍九局上半擊出右外野方向一壘安打帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影
富邦第五棒胡金龍九局上半擊出右外野方向一壘安打帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影
分享

富邦悍將隊今起作客洲際棒球場對戰中信兄弟隊，8局打完與兄弟維持6：6平手僵局，9局上悍將隊從賽格威手中搶下致勝2分，終場以8：7贏球，終止近期6連敗。

中信兄弟鄭錡鴻本季首度先發，但2局上就有狀況，悍將隊靠安打、失誤上壘，二、三壘有人時，石翔宇、申皓瑋連續2棒安打，悍將隊先取得2：0領先，也讓兄弟馬上推出「真先發」賽格威登板止血。

3局上悍將隊又有攻勢，高國麟揮出二壘打、林益全安打，胡金龍敲高飛犧牲打送回1分，陳品捷再揮安打，接著林宥穎也補上高飛犧牲打，悍將隊將比數拉開為4：0。

兄弟則在3局下展開反攻，面對悍將隊先發布魯斯，王峻杰靠觸身球上壘後，接連出現5支安打，單局灌進5分超前比數。但悍將隊在4局上靠申皓瑋的中外野陽春砲（連兩場開轟）又將比數追平，兩隊接著在第5局各添1分。

申皓瑋今天再砲轟賽格威，連兩戰開轟。記者黃仲裕／攝影
申皓瑋今天再砲轟賽格威，連兩戰開轟。記者黃仲裕／攝影
分享

平手的局面一路維持到第9局，9局上賽格威連續出現2次保送，又被林益全揮安打形成滿壘，胡金龍適時安打敲回超前分，之後陳品捷選到保送再擠回1分，下半局倪福德雖被連揮2安失1分，成功守住危機，助悍將隊以1分差勝出。

胡金龍今天單場4支3，包括9局上的致勝安打，獲選單場MVP。布魯斯主投5局失6分（3分自責分），依舊無緣本季首勝，郭泓志8局下登板，中繼1局，被敲1支安打，沒有失分，拿下本季第2勝。賽格威則是中繼6.2局失6分，吞本季第3敗。

中信兄弟總教練史耐德今天比賽開打前離隊，因右腳血栓問題赴醫院檢查，改由首席教練丘昌榮代掌兵符，但球隊以輸球收場，「丘總」也提到：「自己還有很大的進步空間。」史耐德則在檢查後返宿舍休息，血栓狀況輕微可用藥物控制，預計明天就能歸隊。

中信王威晨連21場安打超越老爸王光輝。記者黃仲裕／攝影
中信王威晨連21場安打超越老爸王光輝。記者黃仲裕／攝影
分享

賽格威胡金龍

相關新聞

日職／一軍復出首戰 陽岱鋼敲一安

2018-05-25 20:20

王威晨連21場安打 超越父親王光輝

2018-05-25 22:27

中職／賽格威九上失投 富邦八比七險勝中信

2018-05-25 22:23

中職／羅里奇連10場優質先發 獅隊距排頭勝差剩1場

2018-05-25 21:50

中職／申皓瑋敲生涯首轟 麻吉陳琥的鼓勵「很肉麻」

2018-05-25 21:11

中職／右腿血栓再赴醫 史耐德：希望很快回球場

2018-05-25 19:29

中職／獅隊羅里奇策動三殺守備 中職史上第18次

2018-05-25 20:43

中職／推廣「浪漫客」 客委會主委李永得開球

2018-05-25 20:37

中職／王光輝現身鼓勵 王威晨連21場安打超越老爸

2018-05-25 20:19

中職／金控大戰 三局結束中信五比四領先

2018-05-25 20:00

中職／史耐德大腿後側血栓 賽前離場赴醫檢查

2018-05-25 18:55

中職／蔣智賢左手拉傷未先發 張瑞麟首升一軍

2018-05-25 18:31

中職／獅隊本土勝投王施子謙 25日對猿拚6連勝

2018-05-25 17:34

華南金控盃／潘思佑代打建功 高雄市扣倒南投縣

2018-05-25 17:30

華南金控盃／台東逆轉勝 王妤藍拚U12女國手

2018-05-25 17:19

日職／陽岱鋼一軍復出 對阪神隊先發打7棒

2018-05-25 16:52

日職／睽違1個半月 陽岱鋼將重返一軍

2018-05-25 13:37

韓職／王維中吞第2敗 防禦率仍居第二名

2018-05-25 00:28

中職／投手不給力 悍將悲吞6連敗

2018-05-25 00:28

中職／不浪費恰恰追平安 王峻杰向獅說「再見」

2018-05-25 00:28

中職／廖健富打擊率跌破四成 恭喜申皓瑋首轟

2018-05-24 23:23

中職／ 獲MVP遭詹子賢潑水 彭政閔：開心就好

2018-05-24 23:11

中職／猿送悍將6連敗 洪一中：黃子鵬要再精進

2018-05-24 23:08

中職／彭政閔九下追平安 兄弟靠再見安打退獅

2018-05-24 22:53

韓職／王維中6局失4分吞第2敗 NC恐龍遭完封

2018-05-24 20:23

中職／洪宸宇調回牛棚 換鄭錡鴻擔任假先發

2018-05-24 19:51

韓職／王維中對LG先發6局失4分 敗投候選人

2018-05-24 19:40

中職／林哲瑄身體疲勞 對猿隊之戰坐板凳

2018-05-24 18:45

玉山盃／王奕凱飆9K曾頌恩開轟 花蓮首戰勝雲林

2018-05-24 18:33

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

MLB／大谷翔平局數、球數創新高 7.2局失2分收第4勝

2018-05-21 07:35

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士18失誤種敗因 火箭98：94驚險勝出

2018-05-25 11:29

NBA／格林要命失誤 火箭主場強壓勇士率先聽牌

2018-05-25 11:44

NBA／保羅回敬抖肩 柯瑞：他有資格這麼做

2018-05-25 17:05

NBA／勇士搞砸最後一擊 柯爾：格林太急了

2018-05-25 17:40

NBA／保羅右腿筋拉傷 火箭聽牌浮現隱憂

2018-05-25 13:29

NBA／12度入選年度第一隊 詹皇史上第一人

2018-05-25 07:50

NBA／哈登連20球三分失手 丹東尼：100球再說

2018-05-25 14:33

連八年東區稱霸危在旦夕 詹姆斯還有什麼辦法？

2018-05-25 07:00

太空人輪值宰制力超強 投出史詩級數據

2018-05-25 07:00

NBA／堅持7人輪替 丹東尼：有人哭會再換

2018-05-25 13:35

勇士死亡五小缺角難補 火箭保羅掛傷成最大變數

2018-05-25 19:14

NBA／自認腿傷無大礙 保羅有意帶傷拼G6

2018-05-25 17:20

MLB／大谷2安、2保送 天使8長打擊沉藍鳥

2018-05-25 08:50

NBA／談G4衝突 綠衫軍總管：我沒聽到任何話

2018-05-25 09:31

NBA／伊古達拉持續缺陣 柯爾：他渴望出賽

2018-05-25 08:07

MLB／大谷延後主投 與洋基田中將大改投打對決

2018-05-25 04:14

MLB／投手大谷無緣對田中 可能換打者大谷上場

2018-05-25 07:51

MLB／太空人摩頓7勝0敗 並列大聯盟勝投王

2018-05-25 11:30

台灣田徑公開賽／超風速攪局 楊俊瀚破全國不計

2018-05-25 16:48

韓職／王維中吞第2敗 防禦率仍居第二名

2018-05-25 00:28

NBA／逼出詹姆斯6失誤 綠衫軍聽牌

2018-05-25 00:28

NBA／沃神爆料 凱西將成活塞主帥主要目標人選

2018-05-25 08:50

台灣田徑公開賽／平紀錄摘金 楊俊瀚達成目標

2018-05-25 19:39

湯優盃羽球／不敵頭號種子 中華無緣4強

2018-05-25 00:28

MLB／光芒再用「假先發」 未來3戰都這麼做

2018-05-25 09:34

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-25 11:30

中職／不浪費恰恰追平安 王峻杰向獅說「再見」

2018-05-25 00:28

中職／投手不給力 悍將悲吞6連敗

2018-05-25 00:28

日職／一軍復出首戰 陽岱鋼敲一安

2018-05-25 20:20

日職／睽違1個半月 陽岱鋼將重返一軍

2018-05-25 13:37

MLB／傷兵奇怪案例 太空人瑞迪克懷疑被蜘蛛咬傷

2018-05-25 11:45

中職／右腿血栓再赴醫 史耐德：希望很快回球場

2018-05-25 19:29

MLB／今日戰績表 水手國王首局爆吞敗

2018-05-25 15:02

日職／陽岱鋼一軍復出 對阪神隊先發打7棒

2018-05-25 16:52

足球／懷特屢遭質疑 陳柏良：不懂球迷要什麼

2018-05-25 18:47

台灣田徑公開賽／強化速度 李奎龍跳遠亞運達標

2018-05-25 19:07

中職／史耐德大腿後側血栓 賽前離場赴醫檢查

2018-05-25 18:55

法網／小威籤表好硬 最快第4輪戰莎娃

2018-05-25 14:38

中職／獅隊羅里奇策動三殺守備 中職史上第18次

2018-05-25 20:43

中職／王光輝現身鼓勵 王威晨連21場安打超越老爸

2018-05-25 20:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top