中職／胡金龍3安敲致勝分 悍將隊終止6連敗

2018-05-25 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦第五棒胡金龍九局上半擊出右外野方向一壘安打帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊今起作客洲際棒球場對戰中信兄弟隊，8局打完與兄弟維持6：6平手僵局，9局上悍將隊從賽格威手中搶下致勝2分，終場以8：7贏球，終止近期6連敗。

中信兄弟鄭錡鴻本季首度先發，但2局上就有狀況，悍將隊靠安打、失誤上壘，二、三壘有人時，石翔宇、申皓瑋連續2棒安打，悍將隊先取得2：0領先，也讓兄弟馬上推出「真先發」賽格威登板止血。

3局上悍將隊又有攻勢，高國麟揮出二壘打、林益全安打，胡金龍敲高飛犧牲打送回1分，陳品捷再揮安打，接著林宥穎也補上高飛犧牲打，悍將隊將比數拉開為4：0。

兄弟則在3局下展開反攻，面對悍將隊先發布魯斯，王峻杰靠觸身球上壘後，接連出現5支安打，單局灌進5分超前比數。但悍將隊在4局上靠申皓瑋的中外野陽春砲（連兩場開轟）又將比數追平，兩隊接著在第5局各添1分。

申皓瑋今天再砲轟賽格威，連兩戰開轟。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

平手的局面一路維持到第9局，9局上賽格威連續出現2次保送，又被林益全揮安打形成滿壘，胡金龍適時安打敲回超前分，之後陳品捷選到保送再擠回1分，下半局倪福德雖被連揮2安失1分，成功守住危機，助悍將隊以1分差勝出。

胡金龍今天單場4支3，包括9局上的致勝安打，獲選單場MVP。布魯斯主投5局失6分（3分自責分），依舊無緣本季首勝，郭泓志8局下登板，中繼1局，被敲1支安打，沒有失分，拿下本季第2勝。賽格威則是中繼6.2局失6分，吞本季第3敗。