中職／富邦小將申皓瑋生涯首轟出爐 好友陳琥肉麻送暖

2018-05-25 22:33 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



申皓瑋今天再砲轟賽格威，連兩戰開轟。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊20歲小將申皓瑋本季在昨天首登一軍馬上先發，4局下從猿隊黃子鵬手中揮出左外野陽春砲，生涯首轟出爐，總教練葉君璋也替他開心。今天申皓瑋繼續先發出戰中信兄弟隊，4局下再從兄弟洋投賽格威手中敲陽春全壘打，連兩戰開轟。

高國輝近況不佳昨天被降二軍，悍將隊把申皓瑋拉上一軍且馬上被排為先發，他透露：「還沒比賽前，其實自己有點小緊張，但心態上有調整了一下，讓自己專心比賽，打完第一打席（安打）後就沒那麼緊張了。」

而申皓瑋接著在第二打席就開轟，是他生涯第一支全壘打，他笑說很開心，「打到就感覺有機會（是全壘打），但沒有很確定，就專心跑壘，是一壘教練跟我擊掌我才知道是全壘打。」

不只隊友、學長們恭喜他首轟出爐，申皓瑋透露，昨天也跟自己的好麻吉、中信兄弟投手陳琥小聊一下，但問到說了什麼，申皓瑋害羞表示：「很肉麻。」之後也透露是彼此互相鼓勵，不願透露內容，「我們的對話都這樣，比較害羞。」

申皓瑋為義大犀牛隊（悍將隊前身）前年選秀第一指名，去年在一軍出賽35場，打擊率2成15，表現不盡如預期，葉總說：「去年他一直有傷，可以打不能傳球，他還沒準備好，而且去年球隊傷兵多，比較算趕鴨子上架，比較不穩定，今年就比較完整。」