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中職／王光輝現身鼓勵 王威晨連21場安打超越老爸

2018-05-25 20:19聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟隊王威晨昨天對上悍將隊4打數敲1支內野安打，連續20場安打追上老爸王光輝，成為史上首位雙雙達成連20場安打父子檔，今天王光輝賽前驚喜現身球場替兒子打氣，王威晨也在首打席敲安延續紀錄。

王威晨昨天前2打席沒安打，6局下偷點形成內野安打，連續20場安打，在爸爸未現身之前，王威晨笑說自己其實沒有很在意，「也不是現在中斷就代表職業生涯沒有機會，我的目標是打20年，以後還有很多機會。」他還透露，老爸這期間也沒特別跟他多說，「他可能覺得是小事。」

而王光輝目前擔任玉里高中教練，本周帶領花蓮縣代表隊到台中打玉山盃青棒賽，今天正好藉休兵日到場關心兒子，他賽前現身休息室就引發騷動，王威晨看到爸爸出現也嚇了一跳。

王光輝表示，前幾天有跟王威晨通電話，也知道昨天他連續20場安打了，今天原本就有計畫到球場看球，但怕給兒子太大壓力，對此王威晨笑說：「你在電視機前面看，我就壓力很大了。」

王光輝賽前不斷提醒王威晨別有壓力，「放輕鬆、有努力過就好了。」而在爸爸加持下，王威晨今天首打席就從布魯斯手中安打，延續連續21場安打紀錄。

王光輝中職生涯15年僅累積42次盜壘成功，但轟出91支全壘打，本季王威晨以14次盜壘成功暫居「盜壘王」，生涯首轟未開張，今天老爸也虧了他一下，「你跟我一樣腳快，但我速度慢，盜壘贏我那是應該的，全壘打要加強一點，你還有很多紀錄要破我啦。」

王光輝賽前現身替兒子鼓勵。記者葉姵妤／攝影
王光輝賽前現身替兒子鼓勵。記者葉姵妤／攝影
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王威晨
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