中職／史耐德大腿後側血栓 賽前離場赴醫檢查

2018-05-25 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟總教練史耐德。 聯合報系資料照 分享 facebook

中信兄弟隊今天起在台中洲際棒球場與富邦悍將隊進行3連戰，但總教練史耐德賽前離隊，因大腿後側血栓狀況赴醫院檢查，此戰由首席教練邱昌榮暫代兄弟總教練。

史耐德今天賽前正常出現在球場，狀況無異狀，但比賽開打離場赴醫院檢查，兄弟領隊劉志威親自解釋，「他腿已經不舒服一陣子了，今天早上去醫院檢查，是大腿後側血栓，醫生有開藥給他了，但血栓有很多種狀況，為安全起見，也讓他情緒穩定一些，球隊建議他再去醫院做進一步檢查。」