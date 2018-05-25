親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
世界盃足球賽

黃偉哲前幕僚竟是「大創門神」黃國昌證實：就是她

川金會取消 港媒爆金正恩將三訪老大哥習近平

華南金控盃／潘思佑代打建功 高雄市扣倒南投縣

2018-05-25 17:30中央社 台北25日電

107年華南金控盃少棒賽高雄市25日對戰南投縣，前4局4比4平手，高雄市5局上靠...
107年華南金控盃少棒賽高雄市25日對戰南投縣，前4局4比4平手，高雄市5局上靠著賽前落枕的潘思佑（圖）關鍵代打，單局灌8分，終場12比4贏球。 中央社
分享

107年華南金控盃全國少棒賽高雄市隊今天對戰南投縣隊，兩隊前4局4比4平手，高雄市5局上，靠著賽前落枕的潘思佑關鍵代打，單局灌8分，終場12比4、提前5局扣倒對手。

高雄市隊、南投縣隊今天交手，前4局呈現拉鋸戰，雙方戰成4比4平手，南投縣隊先發投手王誠皓投完4局退場休息，南投縣第5局換投，高雄市隊把握進攻機會，先是在滿壘情況下，靠著安打攻下1分，隨後代打潘思佑掃出清壘的三壘安打，高雄市隊單局一口氣攻下8分，終場12比4贏球，提前5局扣倒南投縣隊。

「今天打得很差，打不好」，高雄市隊總教練何通宇表示：「他們（南投縣隊）換投手後，才慢慢有掌握到節奏。」

何通宇認為，高雄市隊投手群此役表現還可以，但南投縣打擊表現卻出乎他意料地好，且對直球、變化球掌握度都還不錯，也是這場比賽陷入苦戰的原因。

關鍵一棒拉開比數的潘思佑，則是何通宇心目中近況最穩定的球員，但今天賽前因為落枕未先發，5局上滿壘情況下，潘思佑也主動請纓上陣，並代打建功。

原本賽前身體仍不適的潘思佑表示，看到隊友一直打安打，讓他也想上場試試看，他說：「很多人幫我按摩，想要回報他們。」

談到在5比4領先情況下，滿壘時站上打擊區，潘思佑透露，當時心裡想著，要想辦法將壘上隊友打回來，不然滿壘換他代打卻被三振，會很丟臉。

不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

日職／陽岱鋼一軍復出 對阪神隊先發打7棒

2018-05-25 16:52

中職／獅隊本土勝投王施子謙 25日對猿拚6連勝

2018-05-25 17:34

華南金控盃／台東逆轉勝 王妤藍拚U12女國手

2018-05-25 17:19

日職／睽違1個半月 陽岱鋼將重返一軍

2018-05-25 13:37

韓職／王維中吞第2敗 防禦率仍居第二名

2018-05-25 00:28

中職／投手不給力 悍將悲吞6連敗

2018-05-25 00:28

中職／不浪費恰恰追平安 王峻杰向獅說「再見」

2018-05-25 00:28

中職／廖健富打擊率跌破四成 恭喜申皓瑋首轟

2018-05-24 23:23

中職／ 獲MVP遭詹子賢潑水 彭政閔：開心就好

2018-05-24 23:11

中職／猿送悍將6連敗 洪一中：黃子鵬要再精進

2018-05-24 23:08

中職／彭政閔九下追平安 兄弟靠再見安打退獅

2018-05-24 22:53

韓職／王維中6局失4分吞第2敗 NC恐龍遭完封

2018-05-24 20:23

韓職／恐龍0:4不敵LG 王維中6局失4分吞第二敗

2018-05-24 20:00

中職／洪宸宇調回牛棚 換鄭錡鴻擔任假先發

2018-05-24 19:51

韓職／王維中對LG先發6局失4分 敗投候選人

2018-05-24 19:40

中職／林哲瑄身體疲勞 對猿隊之戰坐板凳

2018-05-24 18:45

玉山盃／王奕凱飆9K曾頌恩開轟 花蓮首戰勝雲林

2018-05-24 18:33

中職／上半季不樂觀 葉君璋調整陣容拚下半季

2018-05-24 18:02

中職／看電視突然被叫上一軍 申皓瑋嚇一跳

2018-05-24 17:07

中職／高國輝低潮下二軍 申皓瑋升一軍先發

2018-05-24 15:28

棒球／台體大周末畢業影展 有3部棒球主題紀錄片

2018-05-24 12:59

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

MLB／大谷翔平局數、球數創新高 7.2局失2分收第4勝

2018-05-21 07:35

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士18失誤種敗因 火箭98：94驚險勝出

2018-05-25 11:29

NBA／格林要命失誤 火箭主場強壓勇士率先聽牌

2018-05-25 11:44

NBA／麥凱倫節目當球評 稱經歷最爛防守是騎士

2018-05-24 20:12

NBA／保羅右腿筋拉傷 火箭聽牌浮現隱憂

2018-05-25 13:29

連八年東區稱霸危在旦夕 詹姆斯還有什麼辦法？

2018-05-25 07:00

NBA／12度入選年度第一隊 詹皇史上第一人

2018-05-25 07:50

太空人輪值宰制力超強 投出史詩級數據

2018-05-25 07:00

NBA／場下事業經營有成 杜蘭特歸功所處環境

2018-05-24 20:10

MLB／大谷2安、2保送 天使8長打擊沉藍鳥

2018-05-25 08:50

NBA／堅持7人輪替 丹東尼：有人哭會再換

2018-05-25 13:35

中職／ 獲MVP遭詹子賢潑水 彭政閔：開心就好

2018-05-24 23:11

NBA／哈登連20球三分失手 丹東尼：100球再說

2018-05-25 14:33

NBA／勇士搞砸最後一擊 柯爾：格林太急了

2018-05-25 17:40

韓職／恐龍0:4不敵LG 王維中6局失4分吞第二敗

2018-05-24 20:00

NBA／保羅回敬抖肩 柯瑞：他有資格這麼做

2018-05-25 17:05

NBA／談G4衝突 綠衫軍總管：我沒聽到任何話

2018-05-25 09:31

NBA／伊古達拉持續缺陣 柯爾：他渴望出賽

2018-05-25 08:07

MLB／大谷延後主投 與洋基田中將大改投打對決

2018-05-25 04:14

湯優盃羽球／雙雙不敵頭號種子 中華隊無緣4強

2018-05-24 18:59

史特拉斯堡女網／謝淑薇吞蛋 詹詠然將丟球后

2018-05-24 22:41

MLB／投手大谷無緣對田中 可能換打者大谷上場

2018-05-25 07:51

韓職／王維中6局失4分吞第2敗 NC恐龍遭完封

2018-05-24 20:23

MLB／和心理醫師溝通 陳偉殷：這很普遍的事

2018-05-25 09:30

NBA／逼出詹姆斯6失誤 綠衫軍聽牌

2018-05-25 00:28

MLB／敗投王對決勝投王 烏雷納面臨8連敗危機

2018-05-24 21:06

韓職／王維中吞第2敗 防禦率仍居第二名

2018-05-25 00:28

MLB／太空人摩頓7勝0敗 並列大聯盟勝投王

2018-05-25 11:30

湯優盃羽球／不敵頭號種子 中華無緣4強

2018-05-25 00:28

NBA／沃神爆料 凱西將成活塞主帥主要目標人選

2018-05-25 08:50

NBA／自認腿傷無大礙 保羅有意帶傷拼G6

2018-05-25 17:20

中職／不浪費恰恰追平安 王峻杰向獅說「再見」

2018-05-25 00:28

NBA／遭警不當電擊 公鹿隊球員布朗要告

2018-05-24 17:58

中職／彭政閔九下追平安 兄弟靠再見安打退獅

2018-05-24 22:53

中職／投手不給力 悍將悲吞6連敗

2018-05-25 00:28

MLB／又傳球員服禁藥 白襪捕手禁賽80場

2018-05-24 17:50

MLB／光芒再用「假先發」 未來3戰都這麼做

2018-05-25 09:34

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-25 11:30

中職／廖健富打擊率跌破四成 恭喜申皓瑋首轟

2018-05-24 23:23

中職／猿送悍將6連敗 洪一中：黃子鵬要再精進

2018-05-24 23:08

中職／上半季不樂觀 葉君璋調整陣容拚下半季

2018-05-24 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top