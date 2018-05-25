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中職／投手不給力 悍將悲吞6連敗

2018-05-25 00:28聯合報 記者藍宗標／新北報導

猿隊王柏融單場敲3安、貢獻3分打點。 記者陳正興／攝影
猿隊王柏融單場敲3安、貢獻3分打點。 記者陳正興／攝影
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打線一路苦追，投手一直掉分，富邦悍將隊昨天在新莊主場白忙一場，以八比十一不敵猿隊，吞下本季最長六連敗，猿隊上半季廿八勝十四敗仍居榜首，領先統一獅隊勝差拉大到兩場。

中職戰績
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獅、猿今起在台南球場對決，雙方展開關鍵三連戰，獅隊想要翻盤必須三戰全勝，才能超前一場勝差；獅隊派出洋投羅里奇先發，對決猿隊王溢正，羅里奇在主場挑戰本季第六勝，猿隊打線壓力不小。

羅里奇本季出賽九場，每場都是優質先發，投球局數六到七局，最多只失三分，目前戰績五勝一敗，和隊友施子謙、猿隊克恩三世並列中職最多勝投手，防禦率二點四一也排名第一。

悍將近況不振，昨天打完前四局好不容易追成六比六平手，七局上再失三分，儘管七局下追回兩分，八局上又掉兩分，前四任投手陳仕朋、黃亦志、賴鴻誠、林晨樺都有失分紀錄，打線再怎麼打，就是無法超前比數。

猿隊看板球星王柏融四打數三安打，包括兩支二壘打，攻下三分打點，還跑回三分，獲選單場MVP；他的打擊率升至三成八四，全聯盟排名躍居第二，廖健富四支一，打擊率從賽前四成○三降為三成九九，仍居打擊王。

高國輝陷入打擊低潮，昨天被降到二軍，申皓瑋本季初登一軍，擔任先發左外野手，四打數二安打、攻下兩分打點，生涯首轟出爐。

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