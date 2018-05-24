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中職／ 獲MVP遭詹子賢潑水 彭政閔：開心就好

2018-05-24 23:11聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

彭政閔獲選單場MVP，學弟詹子賢大膽潑水慶祝。圖／中信兄弟球團提供
彭政閔獲選單場MVP，學弟詹子賢大膽潑水慶祝。圖／中信兄弟球團提供
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中信兄弟今天靠著9局下的3分攻勢，在主場以5：4逆轉統一獅隊，「恰恰」彭政閔揮出關鍵的2分打點追平安打，再靠王峻杰再見安打贏球。賽後彭政閔獲選單場ＭＶＰ，難逃隊上的小老弟們潑水慶祝，他也露出招牌笑容笑說：「開心就好。」

兄弟進入9局下前還以2：4落後，彭政閔在二、三壘有人時，從陳韻文手中揮出右外野線邊落地的安打，助球隊追平比數，他提到：「他（陳韻文）的卡特球非常好，所以有一直注意，但打到的那球是直球，內角高的，非常幸運在線邊落地。」

上周詹子賢在天母球場拿到單場ＭＶＰ時，彭政閔終於等到機會「照顧」這位小老弟，帶頭上場潑水慶祝，這次輪到恰恰在洲際獲獎，隊友早在一旁虎視眈眈，最後由詹子賢操刀還擊，彭政閔笑說：「開心就好，這是互相勉勵。」

九局下彭政閔將戰局扳平後，王峻杰在一、三壘有人時面對王鏡銘，擊出中間方向的穿越安打，也是他個人生涯首支再見安打，他提到：「一直是鎖定變化球攻擊，那一球打到滑球。」

王峻杰加盟中職進入第6年，上周才靠猛打賞又開轟的表現拿到生涯第一座單場MVP，今天又揮出生涯首支再見安打，儘管還沒如願在主場奪單場MVP，他說：「恰哥那支安打比較重要，如果沒有追平，就沒有那支再見安打。」

王峻杰敲出生涯首支再見安打。圖／中信兄弟球團提供
王峻杰敲出生涯首支再見安打。圖／中信兄弟球團提供
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彭政閔王峻杰
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