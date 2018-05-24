中職／猿送悍將6連敗 洪一中：黃子鵬要再精進

2018-05-24 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



桃猿投手黃子鵬。記者陳正興／攝影 分享 facebook 猿隊今天在新莊球場和富邦悍將隊打了4小時5分的馬拉松大戰，前6局6：6平手，猿隊7、8局上攻下5分，終場以11：8獲勝，對戰悍將4連勝，也讓悍將吞下本季最長6連敗。

猿隊穩住上半季排名第1，28勝14敗仍居榜首，領先統一獅隊兩場勝差。

悍將、猿隊之戰一共出現27支安打，包括悍將隊申皓瑋、張正偉4局下連續從猿隊先發投手黃子鵬的手中轟出陽春砲；申皓瑋本季初登一軍，4打數2安打、攻下兩分打點，生涯首轟出爐。

猿隊看板球星王柏融4打數3安打，包括兩支二壘打，攻下3分打點，獲選單場MVP；他的打擊率升至3成84，全聯盟排名躍居第2，廖健富4支1，打擊率從賽前4成03降為3成99，仍居打擊王。

黃子鵬本季前4戰都是中繼身分，合計6.1局未失分，投出7次三振，奪下1勝，今天首度先發只投3.1局，被揮出10支安打，失6分全是自責，確定失去先發地位。

猿隊總教練洪一中表示，黃子鵬的球路有點單調，快、慢球差異也不大，這場比賽給他一個經驗，一、二軍打者不一樣，在思考方面必須再精進。

洪一中說：「黃子鵬的先發將由林樺慶取代，換林樺慶從二軍上來，他會下放二軍。」