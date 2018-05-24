中職／彭政閔九下追平安 兄弟靠再見安打退獅

2018-05-24 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



彭政閔。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟今天在台中洲際棒球場對戰統一獅隊，9局下從2分落後中逆轉勝，先由彭政閔敲出2分打點安打追平比數，王峻杰接著揮出生涯首支再見安打，以5：4擊敗獅隊，終止對戰5連敗。

兄弟今天由楊志龍擔任「假先發」，獅隊陳傑憲一開賽就揮出安打，雖然唐肇廷擊出雙殺打形成2出局，但陳鏞基隨即把球掃出全壘打牆，用本季第7轟替球隊打下1：0領先。

楊志龍投到第4局留下2出局一、二壘有人的局面退場，「真先發」蔡齊哲登板後化解該局危機，兄弟王勝偉也在下半局從獅隊先發瑞安手中轟陽春砲，將比分追成1：1平手。

而蔡齊哲5局上遇狀況，被陳重廷敲安打後又對陳傑憲投出保送，接著被唐肇廷掃出右外野安打，獅隊先搶下超前分，蘇智傑隨後在滿壘時被揮出右外野高飛犧牲打再添1分，獅隊取得3：1領先。

兄弟則在6局下展開反攻，岳東華、王威晨接連安打，並靠暴投攻佔二、三壘，陳子豪擊出游擊滾地球送回1分，但之後詹子賢、張志豪連吞2K結束攻勢。

9局上獅隊又有攻勢，陳重羽率先上場獲得保送，陳重廷補上安打，接著陳傑憲揮出右外野安打替球隊多添1分，獅隊拉開4：2領先。

下半局獅隊守護神陳韻文登板放火，兄弟陳子豪、詹子賢接連安打，再靠暴投攻佔二、三壘，彭政閔掃出右外野安打，恰好在線邊落地，一舉送回2分扳平戰局，之後王峻杰在一、三壘有人時，從王鏡銘手中擊出生涯首支再見安打，助球隊搶下勝利，由彭政閔獲選單場ＭＶＰ。

楊志龍先發3.2局失1分，蔡齊哲中繼4局失2分，因右腳抽筋提前退場，陳柏豪後援1.1局拿下生涯第2勝。至於獅隊先發瑞安主投7局僅失2分，但勝投被搞砸，陳韻文後援0.1局失3分吞本季首敗。