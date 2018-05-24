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布吉納法索與台灣斷交 吳釗燮：已口頭向總統請辭

去年才援贈兩架直升機 布吉納法索今宣布和我斷交

圖輯／中職桃猿對富邦悍將

2018-05-24 20:11聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

中職桃猿對富邦悍將晚上在新莊棒球場舉行，球賽目前進行到四局上，桃猿以5：4領先。

桃猿跑者王柏融（右）盜壘遭刺殺出局。記者陳正興／攝影
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富邦悍將打者蔣智賢。記者陳正興／攝影
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桃猿投手黃子鵬。記者陳正興／攝影
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桃猿投手黃子鵬。記者陳正興／攝影
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富邦悍將投手陳仕朋。記者陳正興／攝影
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富邦悍將打申皓瑋。記記者陳正興／攝影
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桃猿打者王柏融。記者陳正興／攝影
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富邦悍將打申皓瑋。記記者陳正興／攝影
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富邦悍將投手陳仕朋失分連連，隊友上前打氣。記者陳正興／攝影
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桃猿打者郭嚴文。記者陳正興／攝影
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桃猿投手黃子鵬。記者陳正興／攝影
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富邦悍將打申皓瑋。記記者陳正興／攝影
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桃猿投手黃子鵬。記者陳正興／攝影
桃猿投手黃子鵬。記者陳正興／攝影
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富邦悍將打申皓瑋。記記者陳正興／攝影
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富邦悍將中職
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