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玉山盃／王奕凱飆9K曾頌恩開轟 花蓮首戰勝雲林

2018-05-24 18:33聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

花蓮縣第3棒曾頌恩首局轟陽春砲。記者葉姵妤／攝影
花蓮縣第3棒曾頌恩首局轟陽春砲。記者葉姵妤／攝影
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玉山盃青棒錦標賽開打第2天，花蓮縣今天在台中棒球場對戰雲林縣，左投王奕凱先發7.2局飆9K無失分，隊長曾頌恩則在首局揮陽春砲轟回勝利打點，也是今年玉山盃大會首轟，終場花蓮縣就以4：1搶下首勝；雲林縣則落入敗部。

今年花蓮縣由3隊組成聯軍，以玉里高中及花蓮體中球員為主，加上一名上騰中學投手，教練團則是「全職棒」等級，總教練為蕭良吉，教練則包括王光輝、游宗龍及吳佳榮。

花蓮縣首戰碰上以麥寮高中單一球隊代表的雲林縣，王奕凱完全壓制對手，7.2局用滿121球退場，只被敲出4支安打，沒有失分，陣中唯一來自上騰的廖子紳接手，後援1.1局失1分，守住勝利。

對於王奕凱的表現，蕭良吉大讚：「他今天狀況太好了，變化球都投得進去，速球也有威力，而且今天34度還能投成這樣，真的要鼓勵。」王奕凱表示，自己今天直球狀況比較好，所以先靠直球搶到好球數，之後以變化球對決，以滑球為主。

王奕凱高一時表現就很受期待，但之後因腰傷困擾，不斷進行復健，直到升上高三才能穩定出賽，他與右投莊陳仲敖為這次花蓮縣的兩大主力投手，但莊陳仲敖昨天告知教練團手不適，讓王奕凱責任更重大，「他（莊陳仲敖）賽前有跟我說，要我多吃局數，讓後援投手比較好接手。」

有王奕凱的好投壓制雲林縣，曾頌恩也在1局下就從對方先發投手朱添明手中揮出左外野陽春砲，轟回勝利打點，他提到：「前一顆直球自己打成界外球，所以下一顆就抓變化球，高的球不要放掉。」這也是他青棒階段的第3轟。

曾頌恩從台北市大理高中國中部畢業後，先進入青棒強權平鎮，但前兩年沒有出賽機會，高三轉學至玉里高中，獲得更多表現機會，這次還接下隊長任務，他表示，自己心態上改變了不少，「來到這裡後，可以跟更多人競爭，很開心。」

蕭良吉也想把自己的子弟兵推薦給中華隊選訓委員，「他本來打擊就不錯，也是很拚的球員，打出滾地球他都會拚命跑，選訓委員可以考慮他。」

花蓮縣先發左投王奕凱，主投7.2局無失分，送出9次三振。記者葉姵妤／攝影
花蓮縣先發左投王奕凱，主投7.2局無失分，送出9次三振。記者葉姵妤／攝影
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花蓮縣首戰擊敗雲林縣。記者葉姵妤／攝影
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