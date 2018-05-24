韓職／王維中三下被敲4安失4分 NC 0:4落後LG

2018-05-24 18:28 聯合新聞網 文字直播



王維中今天作客先發對決LG雙子。 截圖自NC恐龍官方粉絲團 分享 facebook

《賽事報導》

五局上：NC 0:4 LG

索沙投球，NC 五棒朴錫珉一壘安打；接續吞兩K未有攻勢，索沙全場投出9K。

四局下：NC 0:4 LG

王維中投球，LG 八棒鄭相昊、九棒鄭周賢均出局，二出局；一棒李炯宗三振，三出局。

四局上：NC 0:4 LG

索沙投球，NC 一棒朴珉宇一壘安打，一壘有人；接續未能得分，留下殘壘。

三局下：NC 0:4 LG

王維中投球，LG 八棒鄭相昊擊出一壘安打，一壘有人。面對九棒鄭周賢，捕逸，跑者上二壘，內野滾地刺殺一壘，跑者上三壘。回到第一棒李炯宗左外野一壘安打，跑者回壘得分，LG 1:0領先，一壘有人。二棒吳智煥保送，一、二壘有人。三棒朴龍澤三振，二出局；四棒金賢洙左外野二壘安打，兩名跑者回壘，LG 3:0領先，跑者上二壘；五棒蔡恩成，捕逸，跑者上三壘，對打者投出觸身球，一、三壘有人；六棒梁碩桓，右外野一壘安打，三壘跑者回壘得分，LG 4:0領先，一、三壘有人。七棒李天雄出局，三出局。

三局上：NC 0:0 LG

LG雙子索沙投球，再送出第五張老K，NC恐龍未能得分。

二局下：NC 0:0 LG

王維中投球，遭LG雙子第四棒金賢洙擊出一壘安打，攻占一壘；五棒蔡恩成內野滾地，刺殺二壘，一人出局，打者上一壘；六棒梁碩桓內野高飛球出局，二出局；七棒李天雄，內野出局，二出局。

二局上：NC 0:0 LG

索沙投球再送出一張老K，NC恐龍仍無法得分。

一局下：NC 0:0 LG

NC恐龍王維中先發，遭LG雙子一棒李烔宗擊出一壘安打，接續第二棒盧珍赫擊出內野雙殺打，三棒羅成範內野出局，形成三人出局。

一局上：NC 0:0 LG

LG雙子以洋投索沙(Henry Sosa)先發，面對NC恐龍投出兩次三振，恐龍隊無功而返。

《賽前報導》

NC恐龍隊近來在韓職戰績不振，以18勝31負在10支隊伍排名墊底，今天將作客25勝25負排名第五的LG雙子隊

，王維中擔綱先發工作，力圖為球隊中止4連敗，同時也要為自己爭取第五勝。

王維中自4月28日下放二軍調整後，於本月18日重新回到一軍先發，對戰KT巫師投了5局無失分，贏得本季個人第四勝，今天是他復出後的第二場比賽面對LG雙子，本季之前兩度遭遇這支球隊，包括王維中在韓職首戰，投了7局僅失一分奪勝，另一場則投了6.1局失2分，無關勝負，兩場均是優質先發。總計王維中目前出賽8場，戰績4勝1敗，防禦率2.16。

王維中要提防對手是LG雙子曾效命大聯盟打者金賢洙，本季打擊率3成54，有8支全壘打。