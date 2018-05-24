親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽

最新！北韓已爆破摧毀核試場

布吉納法索宣布和我斷交 邦交國剩18國

韓職／王維中三下被敲4安失4分 NC 0:4落後LG

2018-05-24 18:28聯合新聞網 文字直播

王維中今天作客先發對決LG雙子。 截圖自NC恐龍官方粉絲團
王維中今天作客先發對決LG雙子。 截圖自NC恐龍官方粉絲團
分享

《賽事報導》

五局上：NC 0:4 LG

索沙投球，NC 五棒朴錫珉一壘安打；接續吞兩K未有攻勢，索沙全場投出9K。

四局下：NC 0:4 LG

王維中投球，LG 八棒鄭相昊、九棒鄭周賢均出局，二出局；一棒李炯宗三振，三出局。

四局上：NC 0:4 LG

索沙投球，NC 一棒朴珉宇一壘安打，一壘有人；接續未能得分，留下殘壘。

三局下：NC 0:4 LG

王維中投球，LG 八棒鄭相昊擊出一壘安打，一壘有人。面對九棒鄭周賢，捕逸，跑者上二壘，內野滾地刺殺一壘，跑者上三壘。回到第一棒李炯宗左外野一壘安打，跑者回壘得分，LG 1:0領先，一壘有人。二棒吳智煥保送，一、二壘有人。三棒朴龍澤三振，二出局；四棒金賢洙左外野二壘安打，兩名跑者回壘，LG 3:0領先，跑者上二壘；五棒蔡恩成，捕逸，跑者上三壘，對打者投出觸身球，一、三壘有人；六棒梁碩桓，右外野一壘安打，三壘跑者回壘得分，LG 4:0領先，一、三壘有人。七棒李天雄出局，三出局。

三局上：NC 0:0 LG

LG雙子索沙投球，再送出第五張老K，NC恐龍未能得分。

二局下：NC 0:0 LG

王維中投球，遭LG雙子第四棒金賢洙擊出一壘安打，攻占一壘；五棒蔡恩成內野滾地，刺殺二壘，一人出局，打者上一壘；六棒梁碩桓內野高飛球出局，二出局；七棒李天雄，內野出局，二出局。

二局上：NC 0:0 LG

索沙投球再送出一張老K，NC恐龍仍無法得分。

一局下：NC 0:0 LG

NC恐龍王維中先發，遭LG雙子一棒李烔宗擊出一壘安打，接續第二棒盧珍赫擊出內野雙殺打，三棒羅成範內野出局，形成三人出局。

一局上：NC 0:0 LG

LG雙子以洋投索沙(Henry Sosa)先發，面對NC恐龍投出兩次三振，恐龍隊無功而返。

《賽前報導》

NC恐龍隊近來在韓職戰績不振，以18勝31負在10支隊伍排名墊底，今天將作客25勝25負排名第五的LG雙子隊

，王維中擔綱先發工作，力圖為球隊中止4連敗，同時也要為自己爭取第五勝。

王維中自4月28日下放二軍調整後，於本月18日重新回到一軍先發，對戰KT巫師投了5局無失分，贏得本季個人第四勝，今天是他復出後的第二場比賽面對LG雙子，本季之前兩度遭遇這支球隊，包括王維中在韓職首戰，投了7局僅失一分奪勝，另一場則投了6.1局失2分，無關勝負，兩場均是優質先發。總計王維中目前出賽8場，戰績4勝1敗，防禦率2.16。

王維中要提防對手是LG雙子曾效命大聯盟打者金賢洙，本季打擊率3成54，有8支全壘打。

連戰恐龍
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

中職／高國輝低潮下二軍 申皓瑋升一軍先發

2018-05-24 15:28

中職／林哲瑄身體疲勞 對猿隊之戰坐板凳

2018-05-24 18:45

玉山盃／王奕凱飆9K曾頌恩開轟 花蓮首戰勝雲林

2018-05-24 18:33

中職／上半季不樂觀 葉君璋調整陣容拚下半季

2018-05-24 18:02

中職／看電視突然被叫上一軍 申皓瑋嚇一跳

2018-05-24 17:07

棒球／台體大周末畢業影展 有3部棒球主題紀錄片

2018-05-24 12:59

華南金控盃／台東拚衛冕 「沒開轟都不算好」

2018-05-24 00:27

玉山盃／新北岳政華 中繼飆11K

2018-05-24 00:27

成棒／沒金援 台中運動家隊解散

2018-05-24 00:27

中職／陽耀勳+郭嚴文棒打羅力 送悍將5連敗

2018-05-24 00:27

中職／羅力指叉球快落地 郭嚴文竟撈出致勝安

2018-05-23 22:45

中職／陽耀勳跳出來當英雄 悍將苦吞5連敗

2018-05-23 21:46

華南金控盃／邱宇珩致勝2分砲 桃園首戰勝屏東

2018-05-23 20:32

中職／洪一中看羅里奇 威力有如去年史博威

2018-05-23 19:31

中職／黃子鵬周四一軍首先發 對悍將隊搶勝

2018-05-23 18:38

中職／悍將對戰獅隊1勝14敗 洪一中：難以想像

2018-05-23 18:14

中職／悍將26轟紀錄墊底 葉君璋推估高國輝少35轟

2018-05-23 17:56

日職／宋家豪連兩天出賽 滿壘飆三振化解失分危機

2018-05-23 17:26

華南金控盃／劉曜豪勝投又猛打賞 台東勝高雄搶首勝

2018-05-23 16:16

棒球／沒金援撐不下去 業餘成棒運動家隊解散

2018-05-23 14:48

華南金控盃／許祐愷猛打賞 雲林縣首戰逆轉台中

2018-05-23 13:51

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

MLB／大谷翔平局數、球數創新高 7.2局失2分收第4勝

2018-05-21 07:35

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／塞爾蒂克96：83勝騎士 綠衫軍搶先聽牌

2018-05-24 11:12

NBA／詹皇獨木難撐 騎士教頭：他有點累了

2018-05-24 12:15

NBA／季後賽主場勝率100％ 綠衫軍東冠先聽牌

2018-05-24 11:17

湯優盃羽球／戴資穎逆轉勝依瑟儂 對泰奪首點

2018-05-23 21:29

MLB／大谷斷棒安打救命 天使9局攻4分逆轉勝

2018-05-24 11:01

NBA／膝傷無礙G5可上場 湯普森：我沒事

2018-05-24 09:53

NBA／年度防守陣容出爐 鵜鶘2人入選最大贏家

2018-05-24 09:03

勇士想打下火箭 進攻仍比防守關鍵

2018-05-24 07:00

MLB／洋基攻10分贏不了 投手自評投得像屎

2018-05-24 12:01

NBA／泰托姆入選年度新秀 詹姆斯也稱讚

2018-05-24 09:31

NBA／回應教頭疲累說 詹姆斯：我很好

2018-05-24 17:35

MLB／對決大谷未戰先轟動 田中：都是因為他

2018-05-24 09:55

湯優盃羽球／球后戴資穎發威 首點逆轉山口茜

2018-05-24 16:10

湯優盃羽球／對抗泰國一姐 小戴逆轉勝

2018-05-24 00:27

湯優盃羽球／分組第二晉級 中華女團8強碰日本

2018-05-24 08:12

NBA／保羅忍腿痛強攻 勝利獻給休士頓槍擊案

2018-05-24 00:27

MLB／不習慣休6天 韋蘭德6局失1分說有點生鏽

2018-05-24 07:56

中職／洪一中看羅里奇 威力有如去年史博威

2018-05-23 19:31

MiLB／林子偉甩低潮猛打 李振昌斷連續三振紀錄

2018-05-24 12:43

NBA／格林落居防守2隊 柯瑞稱是另類利多

2018-05-24 17:50

台灣田徑公開賽／鄭兆村驚天一擲 短跑美女難忘

2018-05-24 17:05

成棒／沒金援 台中運動家隊解散

2018-05-24 00:27

中職／羅力指叉球快落地 郭嚴文竟撈出致勝安

2018-05-23 22:45

韓職／王維中三下被敲4安失4分 NC 0:4落後LG

2018-05-24 18:28

中職／陽耀勳跳出來當英雄 悍將苦吞5連敗

2018-05-23 21:46

MLB／無意全壘打大賽 貝茲：打擊練習轟不出牆

2018-05-24 07:44

NBA／督軍後空拋之城時代 瑞佛斯提前續約快艇

2018-05-24 17:40

史特拉斯堡女網／謝淑薇闖單打8強 寫最佳成績

2018-05-24 07:48

MLB／外野護墊不幫忙 多茲爾全壘打變二壘打

2018-05-24 09:04

中職／陽耀勳+郭嚴文棒打羅力 送悍將5連敗

2018-05-24 00:27

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-24 11:09

細節與意外 決定火箭勇士第四戰勝負

2018-05-24 18:40

保齡球／亞運代表團名單出爐 目標至少2金

2018-05-23 21:46

中職／高國輝低潮下二軍 申皓瑋升一軍先發

2018-05-24 15:28

MLB／今日戰績表 前田健太飆12K道奇完封洛磯

2018-05-24 14:42

中職／看電視突然被叫上一軍 申皓瑋嚇一跳

2018-05-24 17:07

史特拉斯堡女網／詹詠然雙打晉級4強

2018-05-23 19:15

玉山盃／新北岳政華 中繼飆11K

2018-05-24 00:27

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-24 11:21

NFL／祭國歌新制 球員單膝跪地球要挨罰

2018-05-24 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top