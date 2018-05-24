成棒／沒金援 台中運動家隊解散

2018-05-24 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



「台中運動家隊」昨天宣布解散。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年新成立的台中台灣人壽成棒隊（台壽保）年初通過棒協審核，成為業餘成棒新球隊，讓國內成棒甲組球隊達到歷史新高的卅五隊，但原本的台中市城市隊「台中運動家隊」被台壽保取代後，無法獲得金援，昨天宣布解散。

台中運動家前身為「台中威達超舜成棒隊」，二○○九年因體育署推動「棒球振興計畫」而成立，成為台中市城市隊。二○一五年由中信集團旗下運動家育樂公司接手，更名為「台中運動家成棒隊」，公司董事長廖了以兼任領隊，謝長亨出任總教練，去年十月改由曾華偉掌兵符。

但運動家隊母企業和台中市政府合約去年底結束，中市府今年起改授權由台中市棒球教育基金會負責、台灣人壽冠名贊助的新球隊「台中市台灣人壽成棒隊」，當時曾傳出運動家隊將走入歷史，但球隊表明會永續經營，然而少了企業、政府贊助，撐不過半年宣布解散。

運動家隊在月中落幕的全國成棒甲組春季聯賽打進八強，但也成了「告別戰」。廖了以昨天上午親自向全隊說明狀況並一一致歉，球隊將繼續支付未來兩個月薪水，另有資遣費。下午球隊對外公告，「在社會資源籌措不易的情況下，為了讓年輕球員們擁有更美好的棒球生涯，因此本公司所屬之台中運動家成棒隊於本日（五月廿三日）起宣布解散。」

國內社會球隊在二○一五年達到十一隊，是史上最多。去年體育署解散國訓隊，但今年台壽保登記成為新球隊，規模維持十一隊，如今運動家隊斷炊走入歷史，隊數又減少為十隊，再加上廿四支大學隊，目前國內成棒甲組球隊合計卅四隊。