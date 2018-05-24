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中職／陽耀勳+郭嚴文 送悍將5連敗

2018-05-24 00:27聯合報 記者藍宗標／新北報導

猿隊陽耀勳一局上擊出陽春砲。 記者侯永全／攝影
猿隊陽耀勳一局上擊出陽春砲。 記者侯永全／攝影
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統一獅隊在後緊咬，猿隊昨天在新莊球場對富邦悍將隊之戰頂住壓力，「雙箭頭」陽耀勳、郭嚴文三支安打攻下三分打點，終場以三比二獲勝，上半季廿七勝十四敗繼續獨居榜首，獅隊暫時沒機會並列第一。

陽耀勳首局首打席砲轟悍將王牌投手羅力，本季第二轟出爐，八局上又從他的手中揮出關鍵安打，幫助猿隊追平比數，也讓郭嚴文有機會延續攻勢，追加勝利打點安打，送給悍將五連敗、近八戰第七敗。

猿隊領先獅隊（廿六勝十五敗）勝差從半場變成一場，陽耀勳生涯第五支首局首打席全壘打，獲選單場MVP，他說：「沒特別想什麼，球來就打，羅力投球本來就很準，球數落後不好打。」

猿隊郭嚴文在八局上擊出勝利打點。 記者侯永全／攝影
猿隊郭嚴文在八局上擊出勝利打點。 記者侯永全／攝影
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猿隊已打四十一場比賽，陽耀勳四月十九日才上一軍， 目前只出賽十一場；他表示，今年開季較慢，沒調整好有些著急，也影響心情，最近感覺愈來愈好。

郭嚴文昨天前三打數掛零、被三振一次，八局上面對羅力投出的偏低指叉球，順手一撈竟把快落地的壞球碰成左外野安打，成為致勝一擊，笑說：「不知怎麼打到的，完全打到棒頭。」

郭嚴文表示，羅力、尼克斯（猿隊先發投手）都投很好，八局上沒刻意跟球，心想就是儘量打到球；羅力此役改變配球方式，投很多直球，這支安打有一半運氣成分。

尼克斯先發七局，被揮出七支安打、失兩分奪勝；羅力投八局被揮出六支安打、失三分，飆出八次三振，終止對戰猿隊跨季五連勝。

悍將屢攻不下，全場留下十個殘壘成為敗戰主因，猿隊總教練洪一中說：「棒球就是這樣，對手沒多得分，氣就轉到我們身上，心臟都快停了，結果是好的就好。」

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